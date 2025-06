Una experta lanza una alerta sobre los pagos de alquiler por transferencia: “Podrías no estar haciéndolo bien”

Una experta lanza una alerta sobre los pagos de alquiler por transferencia. (Montaje Infobae/TikTok)

Aunque ahora los precios están por las nubes, alquilar una vivienda siempre ha sido una de las opciones más frecuentes para quienes buscan independizarse o cambiar de residencia. Y esa subida de los valores mensuales ha provocado que muchos inquilinos extremen las precauciones a la hora de realizar los pagos. Aunque existen diferentes métodos para abonar la renta, la transferencia bancaria suele ser uno de los sistemas favoritos y más usados, tanto por su seguridad como por la facilidad de registro.

Sin embargo, una reciente advertencia de Rocío Chipont, experta en finanzas, ha puesto sobre la mesa un riesgo poco conocido entre quienes optan por esta vía. Y es que, en uno de sus últimos vídeos publicados a través de su cuenta de TikTok, Rocío ha lanzado una advertencia a quienes confían en la transferencia bancaria como método de pago del alquiler.

“Si estás pagando tu alquiler por transferencia al Banco de España, avisa que podrías no estar haciéndolo bien”, señala la especialista al inicio de su explicación. Aunque la mayoría de los inquilinos asocia la transferencia con un método seguro, Rocío subraya que esta percepción puede llevar a graves errores.

“Podrías estar pagándole a alguien que no es el propietario real de la casa”

Según la experta, uno de los principales peligros radica en la identificación de la persona que recibe el dinero. “Aunque pagar el alquiler sea el método más seguro por transferencia, ya que tienes un justificante, también es el conductor a todas las estafas. Porque podrías estar pagándole a alguien que no es el propietario real de la casa”, explica. El justificante bancario, aunque proporciona un registro del pago, no garantiza que la transferencia haya llegado al propietario legítimo del inmueble, lo que deja la puerta abierta a posibles fraudes inmobiliarios o suplantaciones de identidad.

Para reducir el riesgo de este tipo de situaciones, Rocío recomienda a los inquilinos realizar una serie de comprobaciones previas antes de efectuar cualquier ingreso periódico en concepto de alquiler: “Por eso, como inquilino, debes asegurarte. ¿Quién es el propietario de la casa? ¿Dónde estás y de quién es el número de cuenta? ¿A quién le estás pagando?”, plantea. Estas preguntas, según recalca, deben responderse siempre con documentos y pruebas, no solo con afirmaciones verbales por parte del supuesto arrendador o intermediario.

La experta detalla también los mecanismos disponibles para asegurarse de que el destinatario de la transferencia es efectivamente el titular de la vivienda. Entre ellos, menciona la consulta al Registro de la Propiedad y la solicitud de un certificado bancario: “Cómo solicitar una nota simple al Registro de la Propiedad para saber quién es el titular de la casa y solicitándole al casero un certificado de titular de cuenta bancaria para saber a quién le estamos pagando el alquiler. Esta es una manera de asegurarte que le estás pagando al propietario real de la vivienda”, añade Rocío.

El precio del alquiler sube un 9,9% interanual en mayo y marca récord histórico.

“Pide esta documentación antes de hacer cualquier pago”

No obstante, la realidad del mercado inmobiliario hace que, en muchos casos, los pagos no se realicen directamente al dueño de la vivienda, sino a una empresa gestora o un intermediario con autorización. Ante esta posibilidad, la experta aclara: “Cabe la posibilidad de que si le estás pagando a un intermediario o a una empresa, este ya tenga autorización del propietario y toda la documentación que te he explicado antes”. De ahí la importancia, resalta, de solicitar y revisar detenidamente dichos documentos antes de efectuar ninguna transferencia.

A modo de cierre, Rocío dirige un mensaje directo a quienes estén en pleno proceso de alquiler: “Así que ya sabes, pide esta documentación antes de hacer cualquier pago”. La recomendación cobra especial relevancia en una etapa marcada por la digitalización de la gestión inmobiliaria, donde la confianza y la precaución continúan siendo las mejores aliadas para garantizar un pago seguro de la vivienda.