Ana Belén revela detalles inéditos de su matrimonio con Víctor Manuel: “Nunca fue válido”

Ana Belén en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Ana Belén ha sido la invitada destacada de El Hormiguero la noche de este lunes, 23 de junio. En su paso por el espacio de las hormigas Trancas y Barrancas, la cantante ha compartido reflexiones sobre su carrera y experiencias personales en un encuentro conducido por Pablo Motos. Además de promocionar su nueva gira, Más D Ana, y álbum, Vengo con los ojos nuevos, con la que recorrerá España en los próximos meses, la madrileña ha hablado de su matrimonio con Víctor Manuel.

Al inicio de la entrevista, Pablo Motos ha agradecido el hecho de que Ana Belén haya acudido al programa, pues en los últimos días, su delicado estado de salud la ha obligado a cancelar uno de sus conciertos. Ha sido entonces cuando la intérprete de Vuelo blanco de gaviota ha explicado cómo los años también afectan a su voz. “Envejece todo, la voz también. Para que no envejezca, hay que hacer muchos ejercicios. Hay que cuidarla”, ha afirmado, detallando las dificultades que enfrenta actualmente y la importancia del entrenamiento vocal constante para poder continuar sobre los escenarios.

Durante la conversación, también ha surgido el tema de la relación artística y personal que mantiene con Víctor Manuel. Tras más de cinco décadas de matrimonio, la pareja es reconocida como uno de los grandes dúos de la música y la cultura en España. Ana Belén ha hecho hincapié en el valor de compartir la vida y el trabajo con su compañero. “Es un placer poder trabajar con mi marido”, ha asegurado, en relación al vínculo que mantienen tanto en lo personal como en lo profesional, y que se ha convertido en una de las claves de su longevidad en el mundo del espectáculo.

Ana Belén y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Nos casamos en Gibraltar”

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha tenido lugar cuando la invitada ha sacado a la luz detalles inéditos de su boda con Víctor Manuel, celebrada durante la dictadura franquista, un periodo marcado por numerosas restricciones legales y sociales. Ana Belén ha traído al presente que, ante las dificultades que suponía casarse legalmente en España, la pareja barajó la posibilidad de formalizar su unión en Francia. De esta manera, sopesaron esa opción conscientes de que el matrimonio no sería reconocido oficialmente en su país debido a la falta de un certificado válido, pero pronto se dieron cuenta de que residir en Francia durante varios meses previos era un requisito complicado de cumplir.

"En plena dictadura dijimos de casarnos en Gibraltar. Primero pensamos en Francia. Todo esto pensando que nuestro matrimonio no iba a ser válido, pero por no tener un certificado. Francia era complicado porque tenías que vivir unos meses antes", ha detallado. La alternativa de casarse en Gibraltar surgió gracias a la recomendación de unos amigos. Ana Belén ha narrado que cruzar la frontera española hacia el territorio británico no era sencillo en aquel momento, dado que la verja permanecía cerrada como consecuencia de la situación política de la época.

Ana Belén en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Nos fuimos a Gibraltar cuando estaba la valla absolutamente cerrada. Tenías que ir hasta Tánger en avión, luego a Gibraltar, te casabas y volvías a Tánger para casa”, ha manifestado, poco antes de añadir que “el caso es que nunca fue válido” en España. Ana Belén ha concluido su relato señalando que, a efectos legales, el matrimonio nunca fue reconocido, aunque para ambos la ceremonia mantuvo un significado personal.