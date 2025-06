Oriana Marzoli, muy afectada por la enfermedad de su pequeño Cocco: “Tiene un tumor en el cerebro”

Oriana Marzoli, en una fotografía de su perfil de Instagram.

Oriana Marzoli, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Con lágrimas y la voz entrecortada, la conocida influencer y rostro habitual de Telecinco, ha compartido con sus seguidores una noticia devastadora: su perro Cocco, al que considera como un hijo, ha sido diagnosticado con un tumor cerebral inoperable.

Tras varios días de ausencia en redes sociales, Oriana reapareció para explicar el motivo de su silencio. Según relató, Cocco —un bulldog francés que la ha acompañado durante años— sufrió varios episodios epilépticos el pasado fin de semana. Alarmada por la situación, lo trasladó de inmediato a una clínica veterinaria, donde le realizaron un TAC. El resultado fue demoledor: un tumor alojado en el cerebro, en una zona que no permite intervención quirúrgica por el alto riesgo que implicaría.

“Os juro que me estoy muriendo. No he parado de llorar. Me levanto a las 3.57, a las 6.00 con pesadillas y miedo”, confesó entre sollozos. A pesar del pronóstico sombrío, la exconcursante de programas como Supervivientes y Gran Hermano VIP se aferra a la esperanza de encontrar una alternativa médica que le permita ganar tiempo con su compañero más fiel. Aunque al principio compartió la posibilidad de que se le pudiese tratar con radioterapia, este miércoles ha confirmado que no es posible: “Hoy nos han confirmado que no es un buen candidato a la radioterapia porque ya el tumor está muy grande... Le han puesto un tratamiento para intentar frenar el crecimiento de este y ver si con eso, más los corticoides y los anticonvulsivos, conseguimos darle el tiempo que le quede mejor calidad de vida”.

Cocco continúa ingresado, bajo observación, ya que ha dejado de comer y existe el temor de que se repitan los ataques epilépticos. Oriana, completamente volcada en su cuidado, ha pedido ayuda a sus seguidores, apelando tanto a la oración como a la energía positiva: “Solo os pido eso, que oréis conmigo”.

Oriana Marzoli en una publicación compartida en redes sociales (@orianagonzalezmarzoli).

Mucho más que una mascota

El vínculo entre la influencer y su mascota va mucho más allá de una simple relación con un animal de compañía. Oriana lo define como “el amor de su vida” y no duda en expresar que daría cualquier cosa por mantenerlo con ella. “Quisiera que fueras eterno. Daría mi vida entera, todo, absolutamente todo lo que tengo por tenerte siempre a mi lado”, escribió en una emotiva publicación acompañada de un vídeo lleno de recuerdos entrañables.

En otra de sus intervenciones en redes, mostró una sudadera que ha llevado puesta durante días y que ahora ha decidido dejarle a Cocco en la clínica, para que su olor le sirva de consuelo. “Sobre todas las cosas, no quiero verte sufrir. Quiero recordar al amor de mi vida siendo feliz, comiéndomelo a besos como en este vídeo. Necesito un milagro y no voy a dejar de creer en ello. Te amo con toda mi alma y te necesito”, dedicó a su mascota en redes.

El sufrimiento de Oriana ha conmovido a sus seguidores, que le han enviado miles de mensajes de apoyo, muestras de cariño y oraciones. Ella, por su parte, se muestra agradecida y, aunque aún se encuentra profundamente afectada, intenta mantener la serenidad cuando visita a su perro. “Tenemos que ser positivos, como me ha dicho mi veterinario. Debo visitar a Cocco con buena energía porque él la percibe”.