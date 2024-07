Paloma Fiuza aclara que no es “fan de la relación” de Facundo González y su novia Oriana Marzoli. @Riclatorrez

Paloma Fiuza se acaba de incorporar al elenco de participantes de ‘Esto es Guerra: Doce años’ y ya fue blanco de las bromas de sus compañeros, quienes aseguraron que tras el comentario que hizo a una publicación de Facundo González y su novia, ella parecía la “fan de la relación”.

La bailarina brasilera salió a aclarar que no tiene ningún parecido a lo que Ángela Aguilar hizo en la relación entre Christian Nodal y Cazzu porque ella realmente les desea muy buenas cosas y está contento que el popular “Gaucho” sea feliz.

Todo comenzó cuando Facundo González publicó una foto con su novia venezolana, Oriana Marzoli y muchos de sus amigos empezaron a felicitarlos por su romance, pero el mensaje que más llamó la atención fue la de su expareja, la bailarina brasilera.

Paloma Fiuza solamente escribió: ‘Lindos’ y no se imaginó, que iba a desatar una ola de burlas de parte de los usuarios y seguidores de Facundo González, quienes la calificaron como la “Fan de la relación” entre Facundo y Oriana.

La exintegrante de ‘Exporto Brasil’ descartó que haya tenido una mala intención al momento dedicar ese mensaje. “Yo puse ‘Ay qué lindos’, llegué aquí y todo el mundo me vaciló, ¿cuál es el problema?, si a mi me parece hermoso lo que están viviendo. Yo lo apoyo, así como él lo hace, apoyo su relación y tenemos una bonita amistad”, expresó a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Paloma Fiuza aclara que no es “fan de la relación” de Facundo González y su novia Oriana Marzoli.

Facundo González y su novia venezolana más enamorados que nunca

Después de muchos años, el amor tocó la puerta de Facundo González y se enamoró de la modelo Oriana Marzoli, a quien conoció en el reality chileno ¿Servir o Ganar?, que se ha grabado en varias locaciones del Perú.

Facundo es un hombre que no oculta su amor y ha compartido varias fotos y videos con su amada, donde disfrutan de tiernos momentos, cenas románticas y muchos besos. Prueba de ello es que el modelo argentino terminó las grabaciones del reality chileno y decidió quedarse con su novia Oriana en el Perú, mientras que sus compañeros retornaron a Chile.

¿Quién es Oriana Marzoli?

Oriana Marzoli nació el 13 de marzo de 1992 en Caracas, Venezuela. Aunque es de origen latino, ha vivido la mayor parte de su vida en España, lo que explica su fuerte acento español.

Se hizo conocida en los medios tras su relación con el chico reality Luis Mateucci. Participó en programas de competencia como Amor a Prueba entre 2014 y 2015 junto a Tony Spina, luego en Volverías con tu ex en 2016 y finalmente en Doble Tentación en 2017, donde fue expulsada por incidentes de agresión física y psicológica.

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo

Paloma Fiuza también encontró el amor y esta vez en manos del modelo uruguayo Tomi Narbondo. Los chicos reality utilizan sus redes sociales para presumir su amor y compartir con sus seguidores imágenes de varios momentos juntos.

Como se recuerda, ellos iniciaron su romance en mayo del 2023, cuando el charrúa fue al programa como parte de ‘Los Chicos Dorados’, le cantó muy de cerca y terminó abrazándola fuertemente. Este gesto encendió las especulaciones de un romance.

Para el 8 de julio, Paloma Fiuza y Tomi Narbondo dejaron a más de uno sorprendido con una publicación en Instagram. Por primera vez, los chicos reality compartieron en sus perfiles un vídeo, recopilando fotos y clips de múltiples románticas ocasiones. Asimismo, se dedicaron tiernas palabras.

Y recientemente, Paloma Fiuza encendió las alarmas por un video con Tomi Narbondo, donde le pide a Dios que si no está con ella, que esté con él. Por ello, la combatiente fue consultada si se considera una mujer posesiva en su relación. “No (soy posesiva) y no somos nada tóxicos, pero ese video me pareció buenísima idea”, dijo la bailarina, quien aseguró que tanto ella como su pareja han aprendido de sus anteriores romances.

