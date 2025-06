Saca un 9,9 en bachillerato, pero al ver sus notas de la PAU rompe a llorar: “Es imposible, no entro”

Reparto de exámenes durante el primer día de las PAU en Cataluña, a 11 de junio de 2025, en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Este año, cerca de 270.000 estudiantes de todo el país han participado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), un conjunto de exámenes que pueden marcar su futuro más inmediato. La nota que obtengan determina si pueden estudiar aquello que desean en primera instancia, y si pueden hacerlo en la universidad en la que aspiran a entrar. No sucede en todos los casos, hay carreras, como magisterio o derecho, a las que se puede acceder con un cinco en algunas universidades públicas españolas, porque hay más plazas que estudiantes matriculados. No obstante, hay casos como ciertas ingenierías o carreras de ciencias, como la medicina, en las que es necesario rozar la excelencia para entrar.

Es el caso de Inés, una joven catalana que ha compartido en su cuenta de TikTok (@inesdcj2) un video en el que reacciona a sus notas de la PAU y en el que termina llorando ante el temor de no poder estudiar medicina en la Universidad Complutense de Madrid. La estudiante cuenta que tiene una media de 9,9 de en bachillerato, sin embargo, cree que la nota de los exámenes de acceso no es suficiente, se queda a unas décimas de la nota de corte del año pasado. “Es imposible, no entro”, dice entre lágrimas.

La nota de corte de medicina en la Universidad Complutense de Madrid se sitúa es 13,265 y ella ha obtenido un 13,140. Sin embargo, esta nota que establece la universidad es orientativa. Solo significa que el último estudiante que accedió a la carrera el pasado curso obtuvo esa calificación. Este año podría bajar. Pero, en caso de no hacerlo, hay otras universidades en las que podría estudiar este grado tan demandado. En la Universidad Autónoma de Madrid, la media del año pasado fue de 13,148 mientras que en la Universidad de Alcalá es de 13,102 puntos. Por su parte, en la Universidad Rey Juan Carlos es de 13,082. De este modo, su nota podría llevarla a una de las universidades de la región, ya que se aproxima a la de estos centros. Solo le queda esperar.

Cómo se calcula la nota de acceso a la universidad

La nota de acceso a la universidad se calcula con la media ponderada entre la nota obtenida en la fase obligatoria de la PAU (siempre que sea igual o superior a 4 puntos) y la nota media de Bachillerato (NMB). Para cumplir con los requisitos de acceso universitario, esta calificación debe ser igual o superior a 5 puntos. Al igual que ocurre con la nota de la selectividad, la nota de acceso no tiene fecha de caducidad. Además, es posible mejorar esta calificación volviendo a realizar la fase obligatoria de la PAU en la fase extraordinaria.

La nota de admisión es la calificación final que se utiliza para competir por una plaza en el grado universitario deseado. Se obtiene con la suma de la nota de acceso a la universidad (60 % de la media de Bachillerato y un 40 % de la fase general de la PAU) a la de la fase voluntaria en función de la ponderación que más cuente para cada grado, de modo que la puntuación pueda dar un máximo de 14.