Cómo calcular la nota media para entrar en la universidad

Este año, cerca de 270.000 estudiantes de todo el país han participado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que introduce por primera vez una estructura homogénea con características básicas y criterios de corrección mínimos comunes a nivel nacional. Donde no hay cambios es en el sistema de calificaciones, que será el mismo.

Cada universidad publica sus notas de corte, que no son fijas, sino orientativas. Estas notas representan el resultado de la calificación del último estudiante admitido en el mismo grado durante el año anterior. Además, cada institución académica y comunidad autónoma publica un cuadro de ponderaciones que detalla qué asignaturas cuentan en el cálculo de la nota de admisión y con qué peso específico, en función del grado al que se aspire. De modo que, estar por encima o por debajo de esa nota no significa que se vaya a acceder o no a un grado concreto, ya que cambiará con las admisiones del nuevo curso.

Nota de selectividad y la fase obligatoria

La calificación de la selectividad, correspondiente a la fase obligatoria de la PAU, se obtiene mediante la media aritmética de las notas obtenidas en las asignaturas que la componen, expresada con tres cifras decimales. Cada asignatura se califica con una nota que va de 0 a 10 puntos.

En cuanto al número de exámenes, son cuatro: Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía. En las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, los estudiantes se examinarán también de Lengua Cooficial y Literatura II, de modo que son cinco materias en total.

Para que la calificación de esta fase se tenga en cuenta junto con la nota media de Bachillerato y se calcule la nota de acceso a la universidad, es necesario obtener un mínimo de 4 puntos. Si un estudiante no alcanza esta puntuación, deberá volver a presentarse a la prueba en convocatoria extraordinaria.

Nota de acceso a la universidad

La nota de acceso a la universidad se calcula con la media ponderada entre la nota obtenida en la fase obligatoria de la PAU (siempre que sea igual o superior a 4 puntos) y la nota media de Bachillerato (NMB). La fórmula es la siguiente: nota de acceso = (0,6 x NMB) + (0,4 x nota de la PAU)

Para cumplir con los requisitos de acceso universitario, esta calificación debe ser igual o superior a 5 puntos. Al igual que ocurre con la nota de la selectividad, la nota de acceso no tiene fecha de caducidad. Además, es posible mejorar esta calificación volviendo a realizar la fase obligatoria de la PAU en la fase extraordinaria.

Nota de admisión

La nota de admisión es la calificación final que se utiliza para competir por una plaza en el grado universitario deseado. Se obtiene con la suma de la nota de acceso a la universidad (60 % de la media de Bachillerato y un 40 % de la fase general de la PAU) a la de la fase voluntaria en función de la ponderación que más cuente para cada grado, de modo que la puntuación pueda dar un máximo de 14.