Los audios entre Santos Cerdán, Koldo y Ábalos: de “necesito algo de dinero, jefe” a “ha dicho el presi que...”

No es buen día para el PSOE y mucho menos para su ya ex secretario de organización y número 3, Santos Cerdán. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guadia Civil ha entregado un informe al Tribunal Supremo en el que, entre muchas cuestiones, se incluyen conversaciones que demuestran el reparto de dinero procedentes de comisiones de adjudicaciones de obras públicas entre Cerdán, Koldo García y Jose Luis Ábalos. La UCO hace referencia a varios audios grabados por Koldo entre 2019 y 2023 donde se registran conversaciones en las que se detallan los pagos que se debían y se distribuyen las cantidades de las mordidas.

En concreto, Koldo le reclama a Santos los pagos pendientes por obras adjudicadas a Acciona, alegando que tanto él como Ábalos no habían recibido el dinero acordado. En varias conversaciones grabadas por Koldo, se observa que Santos sería la persona encargada de gestionar los pagos derivados de las adjudicaciones presuntamente amañadas.Estos son algunos de los extractos del informe.

Extracto del Audio 2 (03:04)

K: (Susurra) Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él.

S: ¿Cuánto le dimos?

K: 60.

S: ¿60 le dieron ahora?

K: Sí, pero yo…

S: Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti.

Extracto del Audio 4 (01:08)

K: Eso me da exactamente igual. Me comentó, dice, pero vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas.

S: No, yo no me las sé de memoria (Ininteligible).

(…) Asimismo, en aras de defenderse de la acusación, KOLDO reconoció haber ayudado a multitud de empresas “pequeñas”, pero según sus alegaciones, sin haber recibido nunca compensación por ello. En cambio, sí que reconoce haber recibido 25.000 euros de Santos, más otros 5.000 que éste le habría dado en Navidad.

(…) Seguidamente, Koldo insistió en repasar cuánto dinero les había entregado Santos, conminando éste a Koldo a no hablarlo en alto y apuntarlo en un papel para después romperlo si fuera necesario como ha sido expuesto en el apartado

S: Mira, ¿tú no tienes nada en Aragón? En Aragón te han dado dinero.

K: ¿A mí?

S: No lo sé… a ti no, si tú dices que no, no.

K: No, no, no, te doy mi palabra.

S: Noo, que no, mira… Koldo, que no me tienes que dar tu palabra. Me dices tú que no.

K: No, no, no.

S: En Aragón han pagado dinero, y yo me entero de cuánto… (ininteligible, se escucha una campana de fondo) y cuando me entere te diré… (ininteligible, se escucha una campana de fondo) …un tal Alfonso.

Tras debatir sobre quién le habría comentado a Santos que Koldo habría cogido dinero, el asesor de Ábalos dijo que antes de hablar con el ministro y asustarle tendría que haber hablado directamente con él.

A este respecto, Santos alegó que se lo contó un día hablando en su casa, ya que debían parar el ruido sobre presuntas conductas corruptas.

Para finalizar con la conversación mantenida entre Koldo y Santos el 2 de febrero de 2022, hay que destacar que el primero le pidió al segundo en repetidas ocasiones que consiguiera dinero para Ábalos, para que él pudiera quedarse una parte. Si bien las cantidades que Koldo solicitaba fueron oscilando según el momento de la conversación, Santos terminó diciendo que él pediría a unos terceros el total adeudado y que concretamente escribiría a “Paco”, no habiéndose determinado por el momento la identidad de esta persona.

K: Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe. Y a mí me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de SANTOS me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más.

K: (Ininteligible) que no quiera. Lo único que quiero (Ininteligible) es que yo… absolutamente todos… eh Jose, ha cogido directamente de ti. A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, (ininteligible), Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo (ininteligible) yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos (ininteligible). Venían a pedir a Jose (ininteligible) “ha dicho el presi…(ininteligible)”. dos años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla (Ininteligible) tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija de, (Ininteligible) y una mujer y vivimos de la pensión (Ininteligible) y mira el trabajo que tiene (Ininteligible).

En referencia a esta ayuda que pudiera prestarle Santos a Koldo, éste último comentó que habría intentado obtener dinero procedente del hijo de Ábalos y que le habrían pagado durante 4 meses 1.025 euros al mes, pero que necesitaba que Santos y Óscar Puente le dieran algo (en posible referencia a las dos obras que le dijo a Ábalos que le pediría a Santos).