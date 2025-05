Qué ocurre con tu presión arterial si comes plátanos todos los días

Qué ocurre si comes todos los días plátano (Pexels)

El consumo de plátanos en España se mantiene entre los más altos del sector de frutas frescas, con un consumo per cápita que oscila entre 12 y 14 kilogramos al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La mayoría procede de importaciones, principalmente desde países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Costa Rica, mientras que Canarias aporta la única producción nacional significativa, amparada por una denominación de origen protegida. Esta fruta destaca por su precio accesible, disponibilidad durante todo el año y valor nutricional, factores que explican su presencia constante en hogares y en el sector de la restauración.

Más allá de su papel en la dieta española, recientes estudios científicos señalan que el plátano puede contribuir a la salud cardiovascular, en particular al control de la presión arterial. Un artículo publicado en la revista American Journal of Physiology-Renal Physiology confirma que aumentar el consumo de potasio, muy presente en alimentos como el plátano, junto con la reducción de sodio puede ayudar a reducir la hipertensión.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Y es que, el sodio, abundante en muchos alimentos procesados, está vinculado con el aumento de la presión arterial, mientras que el potasio actúa en sentido contrario. Algo que ha afirmado también el Dr. Daniel Jones, profesor emérito de la Universidad de Mississippi. Además, otros alimentos ricos en potasio, como el aguacate o el brócoli, también tienen efectos beneficiosos para el control de la presión arterial.

¿Qué personas deben consumir más alimentos con alto porcentaje de potasio?

Qué ocurre si comes todos los días plátano (Pexels)

El estudio también identifica diferencias en la regulación de la presión arterial entre hombres y mujeres. Yasi Ansari, dietista senior de UCLA Health, explicó que “el sexo y la edad biológicos pueden determinar cómo nuestros cuerpos responden a la sal y al potasio, lo que abre la puerta a enfoques más personalizados para prevenir la hipertensión”. Por ejemplo, las mujeres premenopáusicas suelen tener una respuesta atenuada a la ingesta elevada de sodio en comparación con los hombres de la misma edad. Sin embargo, después de los 60 años, el riesgo y la prevalencia de hipertensión en mujeres superan a los de los hombres.

De esta manera, se podría contrarrestar ese efecto con la ingesta de plátano. Concretamente, la revista señala que para obtener un resultado positivo habría que complementar diferentes fuentes de potasio, ya que un plátano mediano aporta aproximadamente 358 miligramos de potasio, equivalente al 9% del valor diario recomendado. “Los plátanos son una buena fuente de potasio, pero comerlos solos no será suficiente para cubrir la ingesta diaria”, indicó Jones.

Para quienes deseen diversificar su consumo de potasio o no quieran basarse exclusivamente en el plátano, existen otras alternativas. Entre ellas, una patata mediana con piel aporta 925 miligramos de potasio, media taza de albaricoques secos 378 miligramos, una taza de lentejas cocidas 366 miligramos, una taza de calabaza 296 miligramos y un cuarto de taza de pasas 307 miligramos.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

No obstante, no se pueden olvidar los grandes beneficios que puede aportar la fruta mencionada por sí sola. Y es que el plátano también aporta otros nutrientes, como vitamina C, compuestos antioxidantes y fibra, que favorecen la salud intestinal y el bienestar general, según Ansari. Además, un plátano mediano contiene 22 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra, que equivalen a cerca del 12% de la cantidad diaria recomendada. Sin embargo, es importante no rebasar su consumo, ya que un exceso de potasio puede provocar hiperpotasemia, una afección que eleva los niveles de potasio en sangre y puede resultar perjudicial para la salud.