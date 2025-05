El simple ingrediente que hace que el aguacate sepa mejor: “Seamos realistas, el aguacate es bastante insípido por sí solo”

El simple ingrediente que hace que el aguacate sepa mejor (Pexels)

El aguacate se ha consolidado como uno de los alimentos más populares a nivel mundial. Originario de Mesoamérica, este fruto ha sido adoptado por millones de consumidores por su textura cremosa, su versatilidad en la cocina y sus reconocidos beneficios para la salud. Sin embargo, a pesar de su creciente consumo, no todos logran disfrutarlo en su máxima expresión.

Su presencia es constante en desayunos, brunchs, ensaladas y batidos. Incluso en plataformas como Instagram o TikTok, las tostadas de aguacate han sido elevadas a la categoría de ícono de estilo de vida saludable. Sin embargo, para muchos consumidores su valor nutritivo no es suficiente para su sabor “insípido”. De esta manera, el editor de audiencias del medio británico Express, Brian Dillon, ha dado un ingrediente clave que hace una combinación perfecta con este fruto.

El periodista de Express ha expresado que “las tostadas de aguacate son una comida fácil y saciante para el almuerzo, y muchos británicos la disfrutan”, comenta Dillon. “Le añadí un ingrediente inesperado y el sabor quedó increíble” ha explicado.

“La cremosidad del aguacate se complementaba a la perfección”

Dillon relata que, un día cualquiera, se preparaba una tostada de aguacate sin contar con su habitual selección de especias. “Normalmente, si como aguacate con tostadas, lo machaco y le añado sal, pimienta, pimentón y chile picado. Sin embargo, me faltaban especias, ya que aún tenía que hacer la compra semanal en el supermercado”, explicó. La solución improvisada por la que finalmente optó incluía un poco de albahaca seca que tenía en la despensa: “Normalmente, solo la uso si preparo un plato de pasta, una pizza o una ensalada verde”, añade.

No obstante, movido por la curiosidad, Dillon decidió probar el aguacate con albahaca. Antes de hacerlo, realizó una búsqueda rápida y encontró que en foros como Reddit otros usuarios ya habían experimentado con esta combinación. Así que no dudó: “Le puse una cantidad generosa de albahaca. Para mí, no es una hierba muy fuerte, así que pensé que necesitaría bastante para que resaltara”, añadió.

El simple ingrediente que hace que el aguacate sepa mejor (Pexels)

El resultado fue mejor de lo esperado. “Me sorprendió bastante lo bien que la albahaca complementaba al aguacate. Seamos realistas, el aguacate es bastante insípido por sí solo, y me preocupaba que con albahaca sola no fuera mucho mejor”, señala Dillon. Pero el contraste fue agradable: “La cremosidad del aguacate se complementaba a la perfección con la albahaca, que le aportaba un sabor terroso y herbáceo”.

El plato improvisado, servido sobre un par de tostadas, resultó ser una de las mejores versiones que había probado. “Simplemente lo mezclé, lo puse sobre un bagel tostado y me encantó”, concluye. Más allá del sabor, el aguacate es reconocido por sus propiedades nutricionales. Es una fuente rica en ácidos grasos monoinsaturados beneficiosos para la salud cardiovascular, contiene fibra, potasio y vitaminas esenciales como la E, K y varias del grupo B.

Ocho recetas sanas con aguacate, el alimento que reduce el colesterol malo en sangre

Además, su consumo se asocia con la mejora del colesterol, la digestión y el sistema inmunológico. Por lo que el editor de audiencias no duda de que su propuesta sea una gran optativa para aquellos que quieran disimular el sabor del aguacate, sin necesidad de acudir a otros ingredientes sofisticados. Así, “si no tienes muchas opciones, te recomiendo encarecidamente este delicioso método de aguacate sobre tostada”.

Y aunque él mismo planea añadir más especias en futuras preparaciones, asegura que la albahaca sola es suficiente para elevar el plato: “¿Lo volvería a probar? Sin duda, pero la próxima vez también le añadiría pimentón, sal y pimienta. Cumplió su función, pero sin duda la próxima vez haré más”, concluía.