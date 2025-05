Las tres cosas que haces todos los días y que dañan a tus pies, según una podóloga: “Este tipo de zapatos suelen ser causantes de callos y juanetes”

Un médico explorando un pie. (Shutterstock)

Lara, una podóloga que a través de su cuenta de TikTok (@la.podologa.lara) comparte consejos para mantener una buena salud podal, ha advertido en uno de sus últimos videos sobre los hábitos cotidianos que muchas personas practican para el cuidado de los pies y que pueden tener consecuencias negativas. Para Lara, estas prácticas comunes pueden derivar en problemas como fascitis, uñas encarnadas, callos y juanetes.

La primera advertencia de la especialista tiene que ver con el uso diario de un mismo par de zapatos. “Te gustan unas zapatillas y te las pones todos los días. Primera cosa que haces mal, es necesario cambiar los zapatos y dejarlos ventilar. Si no, se acumula humedad y mal olor, favoreciendo que aparezcan hongos y bacterias”, señala. Además, en este sentido, apunta que muchas personas suelen decantarse por usar un tipo de calzado concreto, con “suela plana y puntera estrecha”, que puede ocasionar otras complicaciones. “Este tipo de zapatos suelen ser causantes de callos y juanetes”, asegura.

Cómo cortarse las uñas de forma adecuada

El manejo inadecuado de las uñas también puede derivar en molestias significativas. “Cortar las uñas en redondo, fatal. Córtalas rectas para que no se claven”, explica. Asimismo, la podóloga indica que el hábito de cortar las uñas “lo más corto posible” aumenta el riesgo de que estas se encarnen. “Apuramos demasiado, y eso favorece mucho que se nos pueda clavar la uña”, advirtió.

Al final del video, Lara incluye otro aspecto fundamental que suele pasar inadvertido: el secado adecuado de los pies después de la ducha. “Todos nos duchamos, pero tenemos que prestar atención en secar bien entre los dedos. Si no te secas bien y dejas la humedad, pueden salirte hongos”, comenta la especialista.

Contra los separadores de dedos de Cristina Pedroche

En otro de sus videos, uno de los más populares, arremete contra los separadores de dedos que Cristina Pedroche promocionó en una visita al programa de El Hormiguero de Antena 3. “Cristina Pedroche hizo muy viral un objeto que daña la salud de tus pies”, comienza Lara en el video. “Te resumo lo que hizo. Se juntó con dos chicos que están en contra totalmente de las plantillas y le dieron bombo a un objeto que no tenía base científica. ¿Para qué? Para facturar", continúa la especialista que se muestra enfadada.

La compañía sanitaria Quirón recoge en uno de los artículos que publica en su página web que los separadores pueden ayudar a limitar el movimiento lateral de los dedos y sí que pueden “proporcionar algo de estabilidad”. Sin embargo, insisten, en línea con lo que dice la podóloga en el video, en estos artilugios “no pueden cambiar la biomecánica general del pie ni resolver problemas subyacentes más profundos” a pesar de que sea una de las supuestas cualidades más promocionadas.

“Si decides utilizar separadores de dedos, es importante hacerlo de manera adecuada. Pueden ser útiles para mantener la posición del tejido blando o prevenir rozaduras, pero no deben considerarse como una solución definitiva para problemas biomecánicos graves. En general, los separadores de dedos no son perjudiciales para los pies, pero es esencial no exagerar sus beneficios”, aclaran en el artículo.