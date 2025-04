Así está siendo la impresionante despedida de soltera de Susana Molina: viaje sorpresa y una sonada ausencia

Susana Molina y Guille Valle (Captura de Pantalla/Instagram)

Ya hace un año que Susana Molina anunciaba que se casaba, concretamente en febrero de 2024. El prometido, un veterinario de origen madrileño llamado Guillermo Valle. La boda tendrá lugar el próximo 13 de junio, pero de momento, Susana se está encargando de vivir la mejor de las despedidas de soltera. Esta ha sido organizada por sus amigas, las cuales no han perdido detalle para que la murciana viva uno de sus momentos más especiales.

La reacción de su ex Gonzalo Montoya

La ganadora de Gran hermano 14 está a punto de pasar a otra etapa en su vida y es que, ¡se casa! Esto ya nos lo comunicó hace más de un año a través de sus redes sociales, donde mediante un post de Instagram redactaba: “un sí quiero como una catedral”. A esta publicación respondió su ex novio Gonzalo Montoya, con el que asistió al reality de Telecinco La isla de las tentaciones.

Gonzalo Montoya reacciona a la pedida de Susana Molina (Telecinco)

A pesar de sus diferencias y de haber protagonizado algunos de los momentos más comentados en la primera edición del reality, parece que la ex pareja llegó a buen puerto. Y es así como Gonzalo se muestra en respuesta al post de Susana, contento por la que una vez fue su novia. “Olé, enhorabuena! Felicidades chicos”, respondía el sevillano.

Primera parada: Miami

Tras algunas idas y venidas en una relación que duró 7 largos años, Susana por fin puede decir que se encuentra feliz y asentada. Ahora, tras decir el sí quiero está de viaje en viaje celebrando su despedida de soltera.

Esta despedida ha sido organizada por sus mejores amigas, entre las que se encuentran Dulceida, su mujer Alba Paul y Nagore Robles. Tal y como publica la web de Telecinco, Dulceida subió un vídeo en sus redes sociales en el que decía: “somos unas mentirosillas. Hemos subido historias como si estuviéramos en Barcelona, era una foto antigua”. Así, contaba la influencer que su amiga estaba de lo más " pesada" con el tema de su despedida de soltera. Así que decidieron organizarle una por todo lo alto.

Susana Molina en su despedida de soltera en Miami (Instagram/susana_bicho)

“Vamos todas de azul, menos ella que va de blanco. Vamos ahora mismo a raptarla”, contaba Dulceida. De esta manera, se plantaron en la puerta de la casa de Susana, todas vestidas de azul y le pusieron un chándal blanco muy divertido, pues contenía fotos de su amiga depilándose las cejas. En cuanto se habían hecho con ella, le taparon los ojos y comenzaron con su aventura. Primera parada: el aeropuerto de Madrid, desde el que pondrían rumbo a Miami.

La influencer nos ha dejado un post lleno de fotos idílicas disfrutando de su tan organizada despedida. Una vez finalizado su paso por Miami, Susana ha compartido en qué va a consistir el capítulo 2 de su despedida de soltera: ¡se van de crucero!

Susana Molina en su despedida de soltera en Miami (Instagram/susana_bicho)

Dónde está Anabel Pantoja

A pesar de estar viviendo uno de sus momentos más dulces, hay una ausencia que se hace notar en la despedida de soltera de Susana Molina. Se trata de Anabel Pantoja. Bien es sabido que la sobrina de Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. Tras la hospitalización de su hija y de ser acusada de presunto maltrato a la misma, ha decidido ir a disfrutar de la Semana Santa con su familia, en Andalucía. También ha sido acompañada por su pareja David Rodríguez, a quien dice estar más unida que nunca.

Anabel Pantoja junto a sus seres queridos en Andalucía (Instagram/anabelpantoja00)

“Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto, VIVIR y SUMAR + SEVILLA + CÓRDOBA = MI MEDICINA”. Así ha querido compartir Anabel con sus seguidores lo agradecida que está de tener a los suyos tanto en las malas como en las buenas. Puede que no haya disfrutado de la despedida de soltera de su amiga, pero se ha pegado una Semana Santa por todo lo alto también.