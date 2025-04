Pablo Urdangarín, seriedad y silencio absoluto ante los planes de boda entre su padre y Ainhoa Armentia

Tres años después de salir a la luz su historia de amor, y de la mediática y controvertida separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, el exduque de Palma y Ainhoa Armentia habrían decidido dar un paso más en su relación, y estarían planeando su boda.

Una ceremonia íntima y discreta, en presencia de muy pocas personas, para la que todavía no tienen fecha, como ha revelado Marisa Martín Blázquez en el programa 'Fiesta', pero de la que sí habrían informado a los hijos de la hermana del Rey Felipe VI y el exjugador de balonmano, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín, tras dejarse ver por primera vez en público con la novia de su padre estas Navidades en Vitoria.

"Alguno de los hijos no está del todo a favor, no todos los hijos lo han recibido de la misma manera. Irene, por un sentimiento de fidelidad a su madre, no quiere compartir tiempo con la nueva pareja de su padre" ha asegurado la colaboradora, dejando entrever que el más cercano a Iñaki, y el que habría mediado para que sus hermanos accediesen a conocer a Ainhoa sería Pablo.

Ante los rumores de boda de su padre, el jugador de balonmano del Fraikin BM Granollers ha reaparecido más serio que nunca y, lejos de la amabilidad que suele derrochar ante las cámaras no ha podido disimular su disgusto ante las informaciones de un inminente enlace entre su progenitor y Armentia.

Sin embargo, y aunque en su caso su cara lo dice todo, Pablo ha guardado silencio y no ha querido confirmar ni desmentir si es cierto que su padre va a casarse con su pareja, y fue esta Navidad cuando les informó de sus planes de futuro.