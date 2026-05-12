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Eliseo Candela, doctor: “Te puede dar un infarto en una pierna”

El doctor advierte sobre una afección arterial aguda y explica cómo reconocer sus principales síntomas

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Es importante revisar nuestra salud cerebral para evitar estos episodios
Eliseo Candela hablando sobre la isquemia. (@dr.e.candela)

Los infartos son uno de los problemas de salud más presentes en nuestra sociedad. Según detallan los informes del Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Cardiología (SEC), las enfermedades cardíacas fueron responsables del 27% de las muertes en España durante el año 2024.

Sin embargo, mucha gente desconoce cómo funcionan los infartos. Esto es algo de lo que está al tanto Eliseo Candela, un cirujano vascular que publica contenido en redes sociales. Por este motivo, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@dr.e.candela) en el que explica una faceta que pocos saben.

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“¿Sabes que te puede dar un infarto en una pierna?”, comienza explicando el doctor. El especialista continúa señalando que se conoce como isquemia aguda, un cuadro grave que se produce cuando el flujo de sangre hacia una extremidad se interrumpe de forma brusca.

Según detalla Eliseo, esta situación puede deberse principalmente a dos causas: una trombosis que se forma dentro de la propia arteria o un émbolo, es decir, un coágulo que viaja por la circulación hasta acabar obstruyendo el paso de la sangre. En ambos casos, los tejidos dejan de recibir oxígeno de manera repentina.

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Síntomas de alerta

La isquemia aguda de una extremidad presenta un cuadro clínico bien definido. Cabe destacar que los síntomas aparecen de forma brusca y suelen seguir un patrón característico. El dolor suele ser el primer signo de alarma, de intensidad elevada y localizado en la zona afectada, sin relación aparente con el esfuerzo previo. A medida que progresa la falta de riego sanguíneo, la extremidad puede volverse notablemente fría y cambiar de color, adoptando un tono pálido o morado.

De forma paralela, es frecuente la pérdida progresiva de sensibilidad, con sensación de hormigueo o adormecimiento, que indica la falta de oxígeno. En fases más avanzadas, la debilidad muscular puede evolucionar hasta una incapacidad funcional, dificultando o impidiendo el movimiento normal de la extremidad.

Cómo actuar

Ante la sospecha de una isquemia aguda en una extremidad, los expertos coinciden en que el tiempo es un factor determinante. Se trata de una urgencia médica que requiere acudir de forma inmediata a un servicio de emergencias o llamar al 112, sin intentar resolver el problema en casa ni retrasar la atención.

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Las guías clínicas recomiendan mantener la extremidad en reposo y evitar cualquier tipo de presión o manipulación, ya que podría empeorar la circulación. También es importante no masajear la zona ni aplicar calor o frío de forma directa, ya que pueden complicar la valoración posterior.

Cómo evitar las isquemias agudas

La prevención de la isquemia aguda en las extremidades se basa principalmente en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Los especialistas destacan la importancia de mantener una buena salud arterial mediante hábitos de vida saludables, como evitar el tabaco, realizar ejercicio físico de forma regular y seguir una dieta equilibrada baja en grasas saturadas.

También es fundamental controlar enfermedades como la hipertensión, la diabetes o el colesterol elevado, ya que favorecen la formación de trombos y el deterioro de las arterias. Además, en pacientes con antecedentes vasculares, el seguimiento médico periódico de los expertos es clave.

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