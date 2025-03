Cuándo se considera que una persona es “mayor”, según expertos y científicos

Un extranjero alegó no saber leer ni escribir al pedir la nacionalidad española, se le autorizó a realizar pruebas adaptadas, pero no las emitió: la Justicia determina “falta de integración” La Audiencia Nacional hace hincapié en que la nacionalidad implica la asunción de “los parámetros socioculturales de la nación española y los principios y valores que la informan”

Una joven se desespera con el bono del alquiler en Madrid: “Para pedirlo, el piso debe costar 900 euros o menos y eso no existe” A pesar de las ayudas gubernamentales, como el bono joven de alquiler, las barreras económicas y la escasez de viviendas que cumplan con los requisitos hacen casi imposible la emancipación para muchos

Una psicoterapeuta explica por qué perdemos la memoria cuando bebemos mucho alcohol: “Nos ponemos en riesgo” La experta ha detallado por qué algunas noches no conseguimos recordar lo que hicimos