Juan Roig, CEO de Mercadona, sobre la reducción de la jornada laboral: “Esto va a afectar al cliente, proveedores, sociedad y capital, pero no sabemos en qué grado”

El presidente de Mercadona, Juan Roig. (EFE)

En los últimos años, Mercadona se ha consolidado como una de las empresas más relevantes dentro de la economía española. Según el último informe de la cadena de supermercados, en 2024 aumentaron su cuota de mercado un 0,7% en el territorio nacional. Además, siguieron incorporando trabajadores a su plantilla, alcanzando más de 110.000 personas entre Portugal y España.

Desde Statista señalan que la compañía no ha dejado de crecer desde su fundación. Concretamente, en 2023 alcanzó ingresos superiores a los 35.500 millones de euros. Sin embargo, esta compañía valenciana no ha quedado exenta de polémicas respecto a la subida de precios en algunos de sus productos, como el aceite de oliva y de girasol, lo cual ha denunciado Facua en varias ocasiones.

Empleados de Mercadona denuncian acoso, despidos con testigos ficticios y maltrato a madres.

La empresa presentó esta semana los resultados “históricos” que había obtenido en el anterior ejercicio 2024 y, seguidamente, una ronda de preguntas fueron dirigidas al CEO de Mercadona, Juan Roig. Según indica el medio Las Provincias, las cuestiones fueron sobre la gestión de la dana de Valencia, la subida de precios y la reducción de la jornada laboral. Esta última medida está pendiente de ser aprobada, falta tramitarla en el Congreso, y persigue disminuir las horas laborales a 37,5 por semana, dejando atrás la jornada de 40 horas.

Una opinión firme al respecto

Sobre la reducción de la jornada laboral, Juan Roig manifestó una postura clara: “Va a afectar al cliente, a los proveedores y al capital y, si se bajan los beneficios, hasta a la recaudación de impuestos”, han indicado desde Europa Press. El valenciano, además, se ha mostrado decididamente contrario a la medida de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “¿Esto va a afectar? Sí. ¿A quién va a afectar? Pues menos al trabajador, a los demás.”

Imagen de archivo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (Alberto Paredes - Europa Press)

En la misma línea, ha puesto de relieve que no sabe en qué grado va a influir esta bajada de 2,5 horas menos semanales: “¿En qué proporción afectará? Va a depender de qué hacen los demás, cuánto es y cuánto no es”. Esta normativa, que está prevista que se incorpore a finales de 2025, se trata de una “decisión de mucho calado”, “que no es neutra, que no es una cosa de decir media hora al día”.

Este proyecto, que pretende “mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo”, parece no contar con el apoyo de Juan Roig desde su visión de CEO de Mercadona. Además, subrayó la inactividad de muchos empresarios para frenar esta nueva norma, que considera perjudicial: “Yo a todos (los empresarios) les digo que hay que salir del armario, que es muy cómodo hablar en privado y no en público”.

Unión entre jefes y trabajadores

Imagen de archivo de una tienda de Mercadona. (EFE)

En relación con las condiciones laborales que pretenden ser modificadas y controladas para su cumplimiento, el valenciano subrayó la necesidad de unión entre jefes y empleados: “Entre los trabajadores y los empresarios somos los que movemos la sociedad”, ha respondido a los medios de comunicación en la rueda de prensa. Matizó, además, que “quienes generan puestos de trabajo y pagan impuestos son las empresas”.