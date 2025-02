Una venezolana relata cómo es su vida en un pueblo de España: “La tranquilidad que puedes conseguir…”

Una venezolana explica cómo es el pueblo en el que vive en España. (Imagen: TikTok)

El estrés de la ciudad, la ansiedad del trabajo o la depresión por una vida rutinaria hacen que la vida rural tenga cada vez más seguidores, pero no solo entre los españoles, sino también entre los extranjeros que vinieron a España en busca de empleo y una mejor calidad de vida.

Enseñar cómo es el lugar donde vives para que otros ciudadanos latinos puedan comparar, parece ser una nueva moda que crece en las redes sociales. Precisamente es lo que ha hecho Adrianis Lugo, una venezolana que vive en la Comunidad Valenciana y que ha mostrado cómo es el pueblo en el que reside.

Recorriendo las calles de la localidad, Adrinais ha tenido la intención de mostrar a otros extranjeros cómo son los pueblos españoles, poniendo de ejemplo el suyo. “Como puedes notar, es un pueblo bastante tranquilo y bastante ordenado”, ha comenzado explicando la tiktoker.

Además, una de las principales ventajas es la capacidad de elegir cómo puedes moverte gracias a la cercanía y conexión con las ciudades más grandes. “El medio de trasporte es el tren o el autobús”, ha señalado Adrianis. “Queda a 15 km de Denia, es decir, 18 minutos en tren o 10 minutos en coche propio”, ha añadido.

Un pueblo con todo lo necesario

Se trata de Gata de Gorgos, un pueblo que ofrece una combinación única de tranquilidad rural y accesibilidad urbana, además de diferentes atenciones en los diferentes sectores.

“Este pueblo cuenta con absolutamente todo. Tiene supermercado, tiene centro de salud, tiene Ayuntamiento, tiene bares, tiene restaurantes y cuenta con medios de transporte”, ha indicado la venezolana.

Además, los residentes pueden disfrutar de las magníficas vistas. “Estos pueblos tienen unas vistas increíbles. Te hacen sentir como si de verdad estuvieras viviendo en la ciudad”, ha destacado la creadora del vídeo.

A pesar de tratarse de un municipio con al menos 6.500 habitantes, Gata de Gordos es “pequeño y tranquilo”, según Adrianis. “La intención de vivir en un pueblo como este es para trabajar en la ciudad y poder tener una vida tranquila alrededor de esta”, ha comentado la venezolana.

Otro de los aspectos más relevantes es su conectividad. “Lo más importante, que aunque esté retirado de la ciudad, tiene conexión con Denia y Denia tiene conexión con Alicante y Valencia”, ha subrayado la tiktoker. Esto permite a los habitantes desplazarse sin problema hasta las grandes urbes y volver después de la jornada laboral.

El problema de buscar trabajo en el pueblo

No obstante, no todo resulta idóneo al buscar establecerse en un lugar como Gata de Gorgos, donde las expectativas laborales no se alinean con las características del lugar. “No recomiendo buscar fuentes de empleo en los pueblos porque algunos tienen poco comercio”, ha advertido Adrianis.

Según explica la venezolana, la vida en el pueblo no está pensada para tener un trabajo cerca, sino para tener un sitio tranquilo donde descansar después del trabajo. Además, una ventaja de tener un piso en un pueblo es que son “bastante accesibles”, ha agregado Adrianis.

Por último, aunque se piense que la vida en los pueblos puede ser aburrida, los habitantes de Gata de Gorgos tienen múltiples alternativas para entretenerse y relajarse. “Puedes tener lugares para visitar y hay mil cosas para hacer”, ha manifestado la tiktoker, mostrando las diferentes actividades de ocio y cultura.