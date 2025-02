Famosos que han confesado utilizar Ozempic para adelgazar: “Entiendo por qué todo el mundo lo prueba”

Montaje de Infobae España

El fenómeno del Ozempic, un medicamento para diabéticos que recomiendan para bajar de peso muy rápido, ha tenido un foco especial en famosos de todo el mundo, aunque en algunos casos recuerdan a una de las películas del año: ‘La sustancia’.

Algunos de ellos han incluso reconocido haberlo probado o utilizado en sus bajadas de peso. La rápida pérdida de peso y los notorios cambios físicos de celebridades como Elon Musk, Kim Kardashian y Christina Aguilera han puesto en el centro de atención a este medicamento.

Sin embargo, no hay que cruzar el charco para encontrar a personalidades acusadas de utilizar el fármaco. El creador de contenido que ha sido año tras año el que acumula más visualizaciones de Twitch, Ibai Llanos, ha sido acusado de utilizar Ozempic como complemento en su cambio físico con el que ya ha perdido más de 50 kilos.

Sin embargo, todo se queda en acusaciones vacías, pues Llanos no ha confirmado ni desmentido en ningún momento el haber consumido el medicamento para bajar de peso más rápidamente.

En octubre del 2022, Elon Musk fue uno de los pioneros al confesar en su red social X (antes Twitter) que su secreto para bajar de peso consistía en “ayuno y Wegovy”. El hombre más rico del mundo había sido fotografiado en bañador a bordo de un yate en Mykonos durante ese verano y respondió a las burlas en las redes sociales así: “Para ser sincero, es una buena motivación para hacer ejercicio, comer más sano y tal vez quitarme la camisa más de una vez al año”.

Según informó National Geographic, este fármaco, creado en 2012 por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, contiene semaglutida, un principio activo que no solo ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, sino que también reduce el apetito y genera una sensación de saciedad, lo que lo ha convertido en una herramienta popular para combatir la obesidad. Sin embargo, su uso fuera de las indicaciones médicas ha desatado una serie de polémicas y advertencias sobre los riesgos para la salud.

La actriz Amy Schumer confesó haber consumido Ozempic, pero experimentó efectos secundarios. “Hace como un año, lo probé. Era una de esas personas que se sentía tan mal que no podía jugar con mi hijo. Estaba tan delgada y él me lanzaba una pelota y (yo no podía). Y te dices: ‘Vale, esto no es para mí’. Pero enseguida supe por qué todo el mundo iba a probarlo”, reveló Schumer en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Además de los riesgos médicos como pancreatitis, disfunción renal o hipoglucemia severa, el uso de Ozempic ha generado un debate sobre sus efectos estéticos, particularmente en el rostro.

Foto de archivo de cajas de Ozempic de Novo Nordisk en una farmacia en Provo, Utah March 29, 2023. REUTERS/George Frey/

La rápida pérdida de peso asociada con el medicamento puede provocar una reducción del volumen facial, lo que ha dado lugar al término ‘cara Ozempic’. Este fenómeno incluye pérdida de grasa subcutánea, lo que puede hacer que la piel luzca más delgada, menos firme y con un aspecto envejecido o demacrado.

Aunque este efecto no es exclusivo de Ozempic y puede ocurrir con cualquier pérdida de peso acelerada, ha sido ampliamente discutido debido a su impacto en la apariencia de quienes lo utilizan.La falta de disponibilidad de medicamentos en las farmacias españolas continúa siendo un desafío significativo, con el antidiabético Ozempic como el fármaco más afectado por problemas de suministro en 2024.

Sin existencias de Ozempic en España

Según datos del Centro de Información sobre Suministro de Medicamentos (Cismed), este medicamento acumuló 42 semanas de escasez el año pasado, una situación que, de acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), podría mantenerse durante 2025.

De acuerdo con el balance anual presentado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), las farmacias españolas notificaron un total de 33.000 alertas de suministro en 2024, lo que representa una disminución del 40 % en comparación con las 55.000 alertas registradas en 2023.

La escasez de Ozempic y otros medicamentos análogos del GLP-1, como Wegovy y Mounjaro, está directamente relacionada con el aumento de la demanda. Estos fármacos, originalmente diseñados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, también han sido autorizados para el control del peso en determinadas circunstancias.

El fármaco genera una sensación de saciedad y reduce el apetito, consiguiendo que las personas coman menos.

Falta generalizada de medicamentos en España

El informe del Cismed, basado en datos recopilados de más de 12.100 farmacias comunitarias en toda España, detalla que en 2024 se registraron 116,8 millones de faltas de suministro de medicamentos, una cifra considerablemente menor a los más de 200 millones reportados en 2023.

No obstante, aunque la mayoría de estas incidencias se resolvieron en cuestión de horas, las farmacias notificaron diariamente más de 90 alertas relacionadas con problemas de suministro.

De los 285 medicamentos afectados en 2024, el 8% fueron clasificados como insustituibles, lo que significa que no existían alternativas terapéuticas disponibles para los pacientes.

Además, el 42% de las alertas correspondieron a problemas de suministro que no habían sido oficialmente publicados por la Aemps, lo que evidencia una discrepancia entre los datos oficiales y las incidencias detectadas en las farmacias.

Según explicó Jesús Aguilar, presidente del CGCOF, “un único medicamento en falta puede generar cientos de incidencias en miles de farmacias, afectar a millares de pacientes y generar inquietud en la población”. Aguilar subrayó la importancia de contar con información temprana y precisa para abordar estos problemas de manera efectiva.