Jasmine Carrisi, hija de Al Bano, lanza su nueva canción en español: “Mi padre es muy cercano a España e ir de gira con él me influyó mucho”

Entrevista a la artista musical Jasmine Carrisi

Hija del reconocido cantante italiano Albano Carrisi y de la actriz y presentadora Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi ha crecido bajo los focos de la fama. A sus 22 años, la joven ha sabido labrarse su propio camino en el mundo del espectáculo, combinando su pasión por la música con su creciente presencia en televisión.

Aunque su apellido la vincula inevitablemente a la célebre trayectoria de su padre, Jasmine busca diferenciarse con un estilo fresco y moderno. Para conseguirlo, la joven aterriza en España con la intención de presentar a una artista que viene a darlo todo a la industria musical de nuestro país. Es por ello, que Carrisi ha presentado su nuevo single, Non Adesso, a Infobae España.

Jasmine Carrisi, hija de Al Bano (Ricardo Rubio / Europa Press).

Con un mensaje fortalecedor con la figura de la mujer, este tema busca reforzar la independencia femenina y poner en su lugar a las víctimas de una relación tóxica. “Habla sobre el empoderamiento femenino, intento explicar que las mujeres pueden ser independientes y ser fuertes solteras”, explica la artista italiana. Sin embargo, para poder expresarlo, la cantante ha tenido que vivirlo en su propia piel: “Hay un poco de autobiografía en ella”, reconoce.

Dar el salto a la Península Ibérica ha sido una decisión muy meditada, ya que en su país de origen la joven ha conseguido formar una comunidad sólida de fans. “Tenía un poco de miedo, sobre todo por la parte de Italia, porque es un nuevo idioma. Pero los italianos queremos mucho a los españoles y nos encantan las canciones en español”, admite Carrisi.

“Quiero intentar crear mi propia comunidad en España”

Uno de los cantantes del país de la bota que más aman nuestro país es su propio padre, Al Bano: “Mis padres lo han recibido muy bien, sobre todo mi papá. Porque es muy cercano a España y ha vivido aquí mucho tiempo”. Tanto es su cariño, que la artista se plantea sellar lazos con la industria española y le gustaría asentarse en un futuro en Madrid. “Me encantaría, vuestra música tiene géneros que siempre me han gustado y, además, se parece mucho a la de Italia”.

De hecho, su cariño por nuestro país se ha ido labrando a lo largo de su infancia, gracias a la influencia de su padre: “Creo que siempre me ha interesado hacer una canción en español porque desde que era súper pequeña estaba escuchando canciones latinas y siempre me encantó el sonido del idioma en los temas”. No obstante, el estilo de Al Bano dista mucho del suyo: “Ir de gira con él me influyó mucho. Ver el escenario y el público, todas las emociones del live show, incluso la música de estudio... Pero su género es muy diferente. Aunque creo que en general, como todo, la música ha cambiado muchísimo en los últimos años”.

Ser la nueva generación de una familia de artistas con reconocimiento internacional es una gran responsabilidad. Sin embargo, la joven intenta que el peso no recaiga sobre sus hombros. “Creo que es más el público quien lo percibe, que tiene más expectativas puestas en mí. Pero yo intento no pensar en eso, porque son carreras completamente distintas. Quiero intentar crear mi propia comunidad en España”, explica Carrisi.

“Me gustaría presentarme a San Remo”

Además de Al Bano, otros grandes artistas italianos como Raffaella Carrà o Laura Pausini también pusieron tierra de por medio en sus carreras y decidieron probar suerte en España. Aunque no hace falta retroceder tantos años para observar un intercambio de talento entre ambos países. Ana Mena se convirtió en todo un fenómeno en el país de la bota gracias a éxitos como Una volta ancora o Un bacio all’improvviso. Y, de hecho, llegó a participar en el famoso concurso musical de San Remo, en 2022.

“Raffaella es una cantante enorme, tanto aquí como en Italia. Siento que es un paso natural entre ambos países, son como primos. Lo que gusta aquí, gusta también en Italia e incluso el idioma se parece”, revela la cantante. Y, por ello, uno de sus sueños sería poder colaborar con artistas como la malagueña o Bad Gyal.

El pasado fin de semana, el rapero Olly se hacía con el triunfo de San Remo gracias a su canción Balorda Nostalgia y, aunque todavía está en el aire su representación para el país en el Festival de Eurovisión 2025, Infobae España quería conocer si el concurso de la provincia de Liguria sería uno de sus objetivos artísticos de Jasmine. “Sí, me gustaría. Pero creo que la parte más fundamental es que salga la canción perfecta, el tema justo para presentarse. Y es que para el público italiano es más importante la puesta en escena que el artista”, explica Carrisi.

En España, el símil más parecido a San Remo ocurrió a comienzos de febrero, el Benidorm Fest. El concurso valenciano que proporciona a nuestro país al representante para Eurovisión, también podría ser una opción para la hija de Al Bano. “He visto que este año ha ganado Melody y ahora que estoy aquí estoy siguiendo el proceso un poco más”, admite la de Milán.

“Mi objetivo para finales de este año es publicar un álbum”

Su ciudad italiana ha sido el epicentro de uno de los dramas amorosos más comentados de los últimos meses, Chiara Ferragni y Fedez anunciaban su ruptura a comienzos del 2024 y, este enero, se revelaba que el rapero había mantenido una relación paralela durante años. Y la cantante ha sido una fiel seguidora de toda la trama: “No se habla de otra cosa allí, sobre todo desde este último año. Porque había muchos escándalos, pero nada como lo que acaba de salir. Además, al ir Fedez a San Remo se ha reavivado todo”.

Por último, la intérprete de Non Adesso se confiesa sobre sus deseos para este 2025, que llega cargado de muchos proyectos e ilusiones: “Me gustaría publicar nuevos temas, todos en español. Algunos ya los tengo listos y mi objetivo para finales de este año es publicar un álbum”.