Este es el idioma por el que más dinero se cobra en España: 25.188 euros anuales si sabes hablarlo

Qué fue de Ismael Beiro, ganador de Gran Hermano 1: el accidente de moto que le cambió la vida, su máster en dirección de empresas audiovisuales, y su tonteo con la política Ismael es propietario de un bar de Cádiz, experto en bolsa, autor publicado de un libro, tiene un máster y se describe a sí mismo como profesional del stand up, cómico, y actor

Una trabajadora de CEPSA despedida debe ser readmitida o indemnizada con 39.000 euros: faltaba un sobre de 600 euros en caja que no pudo recoger Prosegur La empleada registró el movimiento, pero no hubo constancia del efectivo. La empresa no pudo probar la procedencia del despido