Cuánto dinero se queda Hacienda del premio de los Mozos de Arousa: ganaron 2,6 millones de euros en ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa reciben el cheque de su premio en 'Reacción en cadena' (Mediaset España)

El pasado lunes 25 de noviembre, el programa de Mediaset Reacción en cadena puso fin a su etapa más longeva: el liderazgo de los Mozos de Arousa, un equipo que cuyos tres rostros han pasado a formar parte de la historia de Telecinco, ganándose el cariño de la audiencia del programa. Raúl Santamaría, Bruno Vila y Borjamina se despidieron de Ion Aramendi, presentador del concurso televisivo, con unas lágrimas que ponían fin a su racha de más de 400 participaciones consecutivas.

Pese a la emoción del momento, en el que se recordó el año y medio que los jóvenes habían permanecido en las pantallas de los hogares españoles, saltó la polémica por los mensajes publicados por Borjamina a través de su cuenta de X. Los tres concursantes habían sido seleccionados para dar las Campanadas en Canarias (algo que “estaba cerrado”, como explicó él mismo), pero, tras su derrota en el programa, la cadena anunció que en su lugar estarían Ángeles Blanco, de Informativos Telecinco, y Ricardo Reyes, de El Desmarque: “Esto no es ninguna rabieta por no dar las Campanadas, que estaba más que asumido los últimos días. Es por descubrir (y cada día cosas nuevas) que hemos sido engañados, se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer”, expresó Borjamina días antes de la emisión del episodio en el que se ponía fin a la trayectoria de los Mozos de Arousa en el concurso.

Borjamina Santamaría, integrante de 'Mozos de Arousa' en 'Reacción en cadena' (Helena Margarit Cortadellas/Infobae España)

Pese al mal sabor de boca con el que Raúl, Bruno y Borjamina se han marchado de Reacción en cadena, su trayectoria se recordará por ser la más larga en el concurso hasta el momento y contar con la mejor marca en la prueba “Complicidad ganadora”, con 17 aciertos en 60 segundos. Además, desde el 25 de mayo de 2023, cuando se produjo su debut, los Mozos han acumulado un premio de 2.630.177 euros, siendo este el segundo más alto entregado en la televisión (únicamente superado por el del equipo Los Lobos, en ¡Boom!, que consiguieron casi 6.7 millones de euros) y el primero en Telecinco. De este dinero, sin embargo, los concursantes no recibirán la totalidad del premio, ya que Hacienda reclama una parte.

El premio final de los Mozos de Arousa

De los más de 2.6 millones de euros que los tres integrantes del equipo han conseguido en Reacción en cadena, le corresponderían 876.726 euros brutos a cada uno de ellos. A partir de esta cantidad, se puede realizar el cálculo de cuál es la cantidad que Hacienda se queda del millonario bote.

Raúl, Borjamina y Bruno, integrantes de los Mozos de Arousa (Mediaset España)

Según indica el portal VerTele!, especializado en la información televisiva, se realizan dos tributaciones, de las cuales la primera consiste en una retención preventiva del 19 % por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta cifra es inmediatamente descontada por la productora del programa, que se encargaría de recaudar la cantidad de 166.577,94 euros de cada concursante para Hacienda, quedándoles 710.149.

Además, estos premios son considerados como una ganancia patrimonial que, al no derivar de la transmisión de elementos patrimoniales, se incluyen en la base imponible general en la declaración de la renta del año siguiente, tal y como explica la plataforma fiscal TaxDown. Al porcentaje de 24,5 % de la escala estatal debe sumarse el correspondiente a la comunidad autónoma en la que se reside, que en el caso de los Mozos de Arousa es Galicia, por lo que corresponde a 22,5 %. Por tanto, como detallan en VerTele!, ese 47 % total corresponde a 214.798 euros por parte de la Agencia Tributaria estatal y 197.263 de la Hacienda autonómica de Galicia.

De esta manera, el premio neto para cada concursante sería de 464.665 euros, ya que, teniendo en cuenta la retención preventiva y la tributación estatal y autonómica posterior, estos organismos restarían 412.061 euros a cada uno. Por tanto, de los 2.630.177 euros que acumuló el grupo en su paso por Reacción en cadena, únicamente quedarían 1.393.995 tras los impuestos, aproximadamente un 53%.

'Mozos de Arousa' de 'Reacción en cadena'.