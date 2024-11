Los Mozos de Arousa confiesan estar “dolidos y decepcionados” con Mediaset y dan más detalles sobre sus Campanadas frustradas

Raúl, Borjamina y Bruno, los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'. (Mediaset España)

La relación de los Mozos de Arousa con Mediaset España no ha acabado de la mejor forma tras los más de 400 programas que este trío de gallegos ha estado cada tarde en Reacción en cadena. Borjamina, Bruno y Raúl no ocultan su malestar con la cadena después de que haya dado marcha atrás en su oferta para contar con ellos en las Campanadas, un conflicto sobre el que ahora los de Vilagarcía de Arousa han dado más detalles.

Los concursantes estrella del formato de Ion Aramendi en Telecinco han visitado este miércoles el programa Hoy por hoy de Cadena SER, donde no han ocultado que se sienten “dolidos y decepcionados con Mediaset”. Y es que, según han contado, el asunto de las Campanadas “estaba todo hablado y planificado, incluso con los acuerdos económicos”. Además, aseguran que las conversaciones continuaron después de ser eliminados del concurso, pese a que fuentes de la compañía esgrimen ahora que no tiene sentido la presencia el 31 de diciembre de rostros que “ya no forman parte” de la misma.

“De un día para otro nos llamaron diciendo que no íbamos a presentar las Campanadas. Creemos que lo normal sería presentarlas una vez fuera del programa, no mientras concursamos”, defienden los gallegos, que a pesar de este agridulce final insisten en su agradecimiento a Reacción en cadena. Además, han desmentido que vayan a estar en Supervivientes 2025 y se han pronunciado sobre si preferirían ir a El Hormiguero o La Revuelta: “La respuesta es fácil, el programa de Broncano se acerca más a nuestro humor”.

“Se han reído de nosotros”

Después de que Mediaset anunciara que Ion Aramendi, Blanca Romero, Ángeles Blanco y Ricardo Reyes son sus nombres elegidos para recibir al año 2025 desde Lanzarote para los canales del grupo, Borjamina estallaba en redes contra la cadena.

Borjamina Santamaría, integrante de 'Mozos de Arousa' en 'Reacción en cadena'. (Helena Margarit Cortadellas)

“No es que nos hubiéramos hecho ilusiones, es que estaba cerrado. Pero hablamos en unos días”, escribió en respuesta a quienes se preguntaban por qué finalmente no estaban los Mozos, algo que ya se había publicado.

Además, el de Vilagarcía de Arousa respondió a las declaraciones de una fuente de la cadena a Vanitatis, en las cuales justificaba la decisión de no contar con los Mozos porque habían sido eliminados del concurso y “ya no forman parte del canal”. Sin embargo, Borjamina ha defendido que él y sus compañeros han sido “engañados hasta el último momento” con exigencias como asistir a programas de Telecinco o participar en las próximas ediciones de Supervivientes y Bailando con las estrellas.

“Esto no es ninguna rabieta por no dar las Campanadas, que estaba más que asumido los últimos días. Es por descubrir (y cada día cosas nuevas) que hemos sido engañados, se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer”, sentenció el concursante.

'Mozos de Arousa' de 'Reacción en cadena'.