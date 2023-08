Borjamina, la estrella de los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’ que dejó su trabajo por otro concurso de televisión

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en Cadena'. (Mediaset España)

Los Mozos de Arousa están haciendo historia cada tarde en Reacción en cadena. Este trío gallego ha rebasado ya la barrera de los 350.000 euros de premio y no encuentra rival en el concurso vespertino de Telecinco presentado por Ion Aramendi. Además, el equipo formará parte del primer especial en prime time cuyo estreno ha anunciado la cadena para muy pronto.

Borjamina, Raúl y Bruno son los tres integrantes de este grupo de campeones que cada tarde se cuela en las pantallas de miles de españoles. Sin embargo, esta no es su primera vez en televisión, pues en 2020 ya participaron, junto a un cuarto integrante y bajo el nombre de Los Lapas, en Bloqueados por el muro, el concurso que presentó Àngel Llàcer en TVE.

Tras esa experiencia, Borja Santamaría, conocido como Borjamina desde el colegio por el nombre de una mascota que tuvo su familia, decidió continuar en los platós y convertirse en todo un experto en concursos. El joven participó en Ahora Caigo en Antena 3, donde se convirtió en el concursante con récord de permanencia y, además, en el último en caer por la trampilla central antes de la cancelación del formato.

Después de 32 entregas, Borja cayó eliminado y se llevó a casa 131.004 euros, un premio por el que mereció la pena perder su trabajo por no poder compatibilizarlo con las grabaciones del programa presentado por Arturo Valls. “¿Dónde podría ganar ese dinero en un mes? Es más, ¿cuántos años de trabajo necesitaría para tener 130.000 euros?”, reflexionaba en una entrevista para El Confidencial tras su eliminación.

En noviembre de 2021, seis meses después de su final en Ahora Caigo, Borjamina apareció en El Cazador, el concurso vespertino de TVE que por aquel entonces presentaba Ion Aramendi, maestro de ceremonias ahora en Reacción en cadena. El joven logró llegar a la ronda final junto a uno de sus compañeros de equipo y juntos vencieron a Erundino Alonso, haciéndose con un premio de 17.000 euros a repartir entre los dos.

Éxito en las tardes

Ahora, Borjamina forma parte de los Mozos de Arousa, un equipo que se ha ido ganando el cariño del público a medida que iba venciendo a sus rivales en cada entrega. Esto, además, ha fidelizado a la audiencia de Reacción en cadena, que este verano se ha alzado como lo más visto de las tardes de Telecinco en la mayoría de sus emisiones.

El carisma, la espontaneidad y el sentido del humor de este trío gallego ha conquistado a los espectadores por momentazos como la definición que Borja y Raúl hicieron de las palabras “trasero” y “abogado” en la prueba de ‘Complicidad Ganadora’. “Qué sinónimo tiene trasero, nalgas, ojete” fue la frase que construyeron para el primer término, logrando que Bruno lo acertara. “Qué tengo aquí colgado”, dijeron para la segunda palabra, logrando sumar otro acierto.

No obstante, Aramendi tuvo que invalidar la original definición de abogado: “A ver, es correcta, pero no se pueden utilizar rimas y es una de las reglas fundamentales de ‘Complicidad Ganadora’, así que tengo que restaros el fallo. Aunque ha sido muy divertido, os felicito por la formulación, estoy seguro de que en casa se han partido el ojete, pero no se puede utilizar una rima”, bromeó el presentador sobre la escena que acaba de producirse y que se volvió viral en redes tras su emisión.

