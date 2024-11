Un carnicero explica cuál es su tipo de carne preferida: “No es muy bonita, pero está muy buena”

La mejor carne que puedes comprar en la carnicería, según un experto (Adobe Stock)

Hace solo unos meses, las redes se llenaban de vídeos en los que jóvenes de todo el país confesaban un miedo común, casi generacional: ir a la carnicería. Este movimiento viral desvelaba una preocupante realidad que a muchos, especialmente a las generaciones más adultas, pillaba por sorpresa. Los jóvenes tenían miedo a comprar en comercios tradicionales, por no saber cómo pedir los productos y por su poca costumbre al trato personal a la hora de comprar.

Lo cierto es que adentrarse en el mundo de la carnicería puede suponer toda una aventura para algunos. Para superar estas barreras y aprender a manejarnos en el universo de la carne, nada como hacer caso a los consejos de los que más saben: los propios carniceros. Uno de ellos, concretamente un charcutero de origen francés, utiliza sus redes sociales para difundir sus conocimientos de experto y ayudar así a quienes sean aún principiantes a sacar el máximo partido a su visita al mercado.

Cómo elegir la carne adecuada en la carnicería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su nombre es Cédric Castaing y es gerente de la carnicería Chez Castaing, ubicada en la localidad francesa de Arcachon, a pocos kilómetros de la ciudad de Burdeos. Fundada en 1948 por el abuelo del actual gerente, Roger Marcel Castaing, es ahora Cédric el encargado de llevar las riendas del negocio familiar. A través de las redes sociales del establecimiento, el gerente responde a las preguntas más frecuentes entre sus clientes. Una de las más repetidas tiene que ver con qué elegir cuando queremos darnos un capricho y disfrutar de un magnífico trozo de carne.

El mejor corte de carne, según un carnicero

Para este carnicero, no hay nada mejor que la carne de vacuno y, en particular, las costillas. No obstante, a la hora de ir a nuestra carnicería y hacernos con uno de estos cortes, hemos de tener en cuenta que en lo que llamamos costilla de ternera, en realidad se encuentran varias costillas, con diferentes características. Y para este carnicero especialista, en realidad, para su padre, el dueño del negocio, la mejor pieza es lo que él denomina el “culo de costilla de ternera”, es decir, la octava o última costilla de la ternera.

“No es muy bonita, ¡pero está muy buena!”, asegura el experto a la cámara, mostrando a la cámara el corte en cuestión. En efecto, puede que en comparación con una costilla clásica, esta última costilla parezca mucho menos apetecible a la vista. Sin embargo, es una de las más valoradas por expertos carniceros a la hora de cocinarse un trozo de carne para disfrutar ellos mismos. “Una vez pelada y repasada es una maravilla”, escribe el carnicero en su publicación.

A la hora de cocinarla, los carniceros nos dan también unas sencillas claves que nos permitirán disfrutar de esta costilla en su máxima expresión. Debemos comenzar quitando los pedacitos de grasa y calentando nuestra barbacoa, pues esta será la manera óptima de cocinar esta carne y sacarle el máximo partido. La cocinaremos a fuego alto, durante unos cinco minutos por cada lado, consiguiendo un exterior bien tostado y un interior aún rojo y poco hecho. No hay que hacer más para conseguir una carne perfecta que disfrutar en una noche de celebración o una barbacoa entre amigos.

