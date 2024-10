Así es el restaurante de Vigo donde mejor se come: “Las carrilleras de cerdo se deshacen en la boca”

Vista panorámica de Vigo, Pontevedra (FLICKR)

Vigo es una preciosa ciudad ubicada en el noreste de España y con entrada directa al Atlántico. Es uno de los puertos más importantes de Europa, y con sus vistas, paisajes, y gastronomía es un lugar estupendo para visitar, sobre todo ahora que, con la llegada próxima de la Navidad, la ciudad se vestirá de luces y colores a la par que Madrid y Barcelona.

Hay para todos los gustos: la ciudad está repleta de restaurantes de calidad, desde marisquerías tradicionales a propuestas gastronómicas más vanguardistas que reflejan la rica gastronomía de la Comunidad Autónoma. Una de ellas es la Oresana, un restaurante ubicado en la Avenida do Fragoso, en pleno centro de Pontevedra y apenas a unos minutos del precioso Parque de Castrelos. Se trata de uno de los restaurantes galardonados por TripAdvisor con el Traveller’s Choice Award. Se encuentra, según la compañía de viajes y reservas, en el puesto número 4 de 1.011 restaurantes valorados.

TripAdvisor no es una voz solitaria: el restaurante, con 357 opiniones de clientes, tiene un 5,0 sobre 5 de puntuación, y es que los comensales como “Bea G” tienen la opinión de que La Orensana es “genial”. ”Muy buena atención y la comida espectacular. Recomendamos mucho las carrilleras... Estaban superjugosas y muy ricas”, ha señalado.

Otros usuarios, como Diego F y Santi A, también dejaron reseñas positivas: “Excelente servicio. Buenísimas las croquetas, muy cremosas. Las carrilleras de cerdo se deshacen en la boca y el coruxo superfresco y muy bien preparado acompañado de papas arrugás con mojo. Los postres son caseros y también están increíbles.” y “100% recomendable, las croquetas y los arroces de lujo, buen servicio. Buena comida, las mejores croquetas de Vigo y un arroz increíble. Buen servicio, amables y atentos El local acogedor y bien decorado.”, demostrando que todos los comensales parecen estar de acuerdo en cuanto a la calidad del local.

El mejor restaurante de la ciudad de Vigo: de norte a sur en la misma carta

Muchos usuarios lo califican como el mejor restaurante de Vigo, como “Ainara G”, que comentaba en agosto de este año: “Perfecto en todo los sentidos, La Orensana, el mejor restaurante de todo Vigo. La Orensana es un sitio excelente para ir a comer con amigos, familia... La comida, el trato, las instalaciones... En cuanto a comida todo buenísimo, comida canaria y comida gallega en una misma carta, todo buenísimo, y los postres inigualables. En cuanto al trato perfectísimo.”

En definitiva, tanto según TripAdvisor como los comensales con la suerte de haber tenido la ocasión de disfrutar de la comida en La Orensana, se trata de una opción de calidad que promete no decepcionar. Su oferta gastronómica, que incluye carnes, mariscos, pulpo, cocido, e incluso comida canaria como papas arrugadas con mojo no dejará a nadie insatisfecho, más bien al contrario: ofrece una rica experiencia alimenticia completa y perfectamente ilustrativa de la rica cocina regional. Además, no es un restaurante que ofrezca exclusivamente comida tradicional: también dispone de recetas y platos originales en su carta, como su tarta de galleta de lotus o su tarta de tres quesos.

Si la comida, el servicio, el ambiente y las instalaciones de La Orensana son tan maravillosas como parece opinar todo el que tiene la suerte de visitar el restaurante, es, sin ninguna duda, un destino imprescindible para los aficionados a la buena gastronomía. Y más vale dejar una buena propina.