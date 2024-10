La respuesta del propietario de un restaurante a una reseña que criticaba no poder hacer pedidos “porque cierra la cocina”: “Hay una cosa que son los derechos de los trabajadores”

Camarera. (Pexels)

Las redes sociales multiplican el efecto boca a boca. Si un restaurante gusta, los clientes no tardarán en dejar un comentario sobre él en Google o en compartirlo en sus redes sociales. En cierto modo, esto supone una especie de publicidad gratuita para bares y restaurantes. Ahora, no todo es de color de rosa.

Cualquiera tiene derecho a opinar y a escribir lo que quiera sobre cualquier local. Y esto también tiene una cara B. Así, actualmente las reseñas de Google se han convertido en una presión añadida para los camareros y camareras, quienes ya trabajan con grandes complicaciones.

Los bajos salarios, los impagos de las horas extra o los malos tratos por parte de clientes y empleadores son sólo una parte de sus problemas. Jesús Soriano, conocido como Soy Camarero, lleva siete años denunciando los abusos con los que lidian diariamente sus compañeros de profesión. De igual forma, Soriano también comparte las reseñas que los restaurantes reciben a través de distintas plataformas en línea, dónde una mala reputación puede llegar a salir muy cara. Ante esto, saber responder a ciertos comentarios se ha vuelto crucial para dirigir un negocio.

La última denuncia de ‘’Soy Camarero’

“Yo flipo con reseñas como esta”, comenta Jesús Soriano en una de sus últimas publicaciones en TikTok. En esta ocasión, esta expresión acompañaba a la lectura de la reseña de una clienta a un restaurante. “No entiendo que esté en un sitio de vacaciones y no se puedan hacer pedidos a las 15:30 porque cierra la cocina. Flipo!”, se lee.

Sin embargo, estar en un sitio turístico no implica que la hostelería deba estar abierta las 24 horas del día. Y esto es precisamente lo que le ha respondido el propietario del local. “Hay una cosa que son los derechos de los trabajadores y aunque estés de vacaciones hay que respetar”, escribe. “Y la hostelería, aunque en muchos sitios no se respeta, hay que empezar a hacerlo. Rosa sentimos que no pudieras pedir, pero tenemos que cumplir con los horarios, lo sentimos”, ha agregado. “Un aplauso para este empresario”, concluye Soriano.

Por su parte, han sido muchos los usuarios de Tiktok que han compartido su indignación a este respecto. “La señora está de vacaciones y el mundo tiene girar a sus pies.... lo triste es que se crea con la santa razón”, expresa una. “En sus vacaciones se tienen que esclavizar los demás por ella”, añade otra.

Cuál es el horario de la hostelería en España

En España, la regulación de los horarios comerciales para bares, restaurantes y pubs está establecida por la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, que otorga a las comunidades autónomas la capacidad de adaptar los horarios según sus necesidades, dentro de ciertos límites.

La normativa vigente concede a los propietarios del sector hostelero la libertad de fijar los tiempos de apertura y cierre de sus negocios, incluidos los días festivos y el total de horas laborales semanales. Sin embargo, esta flexibilidad se encuentra sujeta al “límite máximo del horario global” que cada comunidad autónoma pueda establecer, con un mínimo de 90 horas semanales. De tal forma, será obligatorio respetar los criterios que dicte cada empresario.

Los horarios varían considerablemente en el país. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la normativa permite la apertura de los establecimientos de 10:00 a 2:00, con una extensión de media hora adicional los fines de semana y festivos, regulada por la Orden del consejero de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Así pues, en Cataluña, la Orden INT/358/2011, de 19 de diciembre, establece un horario de apertura desde las 06:00 y un cierre hasta las 2:30, con media hora extra las noches de viernes y vísperas de festivos. En cuanto a las terrazas, los ayuntamientos son responsables de su regulación, permitiendo ajustes según las particularidades de cada zona.