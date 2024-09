Un camarero firma la baja voluntaria y al ir a recoger la liquidación su jefe le dice que “no se moleste” porque le sale “a deber”

Las redes se sorprenden por las condiciones del restaurante para sus camareros (Andrii Anna photographers/Shutterstock)

Las largas jornadas, los contratos precarios y los bajos salarios, junto al maltrato recibido por parte de clientes y empleadores, son parte del día a día de los camareros y las camareras en España. La situación para muchos es insostenible. Por ello, cada vez son más los que deciden alzar la voz en contra de los abusos del sector.

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, se ha convertido en una de las voces más conocidas en la lucha de los trabajadores de la hostelería en España. Desde hace siete años, utiliza sus perfiles en Instagram, TikTok y X para compartir diariamente las situaciones a las que se enfrentan los camareros en las distintas partes del país. Además, tal y como ha demostrado recientemente Soriano, a veces los abusos no terminan con el final del contrato.

La última polémica de ‘Soy Camarero’

“Cuando trabajas y al final te sale a pagar”, así presentaba el influencer la situación a la que se está enfrentando actualmente un compañero de profesión. “Firmó baja voluntaria porque ya estaba quemado de las condiciones”, agrega.

Así, a sus palabras, les acompaña una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre este camarero y su empleador. En ella, puede verse como el trabajador escribe a su jefe para informarle sobre la hora a la que pasará a firmar el fin del contrato. “Sobre las 18:30″, dice.

Sin embargo, la respuesta que obtiene dista mucho de ser la que se espera en este tipo de situaciones. “No te molestes”, le contesta el superior. Este último asegura que le “mandaron aún el martes el cierre y te sale a deber”. En este sentido, sostiene que aunque según el archivo de la liquidación el empleado le debería 265 euros, ambos quedarán “en paz” y él le enviará el archivo en cuanto “tenga un hueco”.

Sobre los detalles del cese de la actividad, Jesús Soriano ha querido aclarar que el trabajador “no pidió adelantos ni nada por el estilo”. Ante esto, han sido muchos los usuarios que han compartido su indignación en las redes sociales. “Si trabajas con caja, deberías de tener el ‘quebranto de moneda’ en nómina, que lo vayan sacando de ahí. El sueldo base no se toca.”, escribe @SoyCurrante. “Lo que no entiendo es de donde sacan la base legal para poder inculcar a un trabajador un descuadre de caja”, añade otro.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre la liquidación por baja voluntaria

El Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajador debe notificar su baja con el preaviso estipulado en su contrato o convenio colectivo, que suele ser de 15 días. Si no cumple con este plazo, la empresa puede descontar de la liquidación el salario equivalente a los días no preavisados.

En cuanto a la liquidación, el empleado tiene derecho a percibir todas las cantidades pendientes, lo que incluye el salario de los días trabajados, la parte proporcional de las pagas extraordinarias no prorrateadas, las vacaciones no disfrutadas y cualquier hora extra no compensada. Sin embargo, en los casos de baja voluntaria, los trabajadores no tienen derecho al pago de una indemnización. De igual forma, los empleados que se dan de baja voluntariamente tampoco tienen acceso a la prestación por desempleo, a menos que se justifique adecuadamente el cese.

