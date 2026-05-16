El voto del público se impone al jurado y decide el ganador de la quinta gala de ‘Tu cara me suena 13′

Cristina Castaño celebra su primer triunfo en 'Tu cara me suena 13' tras recibir la máxima puntuación del público (Tu cara me suena)

La quinta gala de ‘Tu cara me suena 13′ ha estado definida por una discrepancia inusual entre las puntuaciones del jurado y las del público, culminando con la victoria de Cristina Castaño gracias al voto mayoritario de los telespectadores tras su interpretación de Rigoberta Bandini.

La división de criterios ha generado una tensión poco habitual en la resolución del concurso de Antena 3, que ha vivido una de las noches más competidas de esta edición. En esta gala, Cristina Castaño ha conseguido 40 puntos por parte del jurado, destacando como la actuación más valorada por Lolita, aunque lejos de ser la mejor candidata según la suma total de las notas de los jueces.

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La mayor nota del jurado ha recaído en María Parrado con 45 puntos; pese a ello, la votación del público ha sido determinante y Castaño ha recibido finalmente el premio de 3.000 euros, donado a la asociación Debra Piel de Mariposa.

Dificultad para puntuar en una gala de alto nivel

El jurado del programa, formado por Flo, Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita, ha manifestado abiertamente la dificultad para puntuar en una noche de imitaciones calificadas como “espectaculares”. Antes de emitir sus votos, Àngel Llàcer ha advertido que los puntajes más bajos serían “absolutamente injustos”.

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Ante ello, ha afirmado: “Antes de votar, creo que hablo en nombre de todo el jurado, los 4 y los 5 de hoy son absolutamente injustos. Quiero que lo sepáis, será una injusticia porque hoy no es de ley que os pongamos ni 4 ni 5 ni 6”. El propio equipo de jueces ha pedido disculpas a los concursantes y al público, reconociendo el alto nivel global de la gala.

Las valoraciones de los jueces y del público mostraron diferencias significativas (Antena 3)

La estructura de puntuación de la quinta gala de ‘Tu cara me suena 13′ ha propiciado que las notas del jurado y del público tuvieran un peso equivalente, generando un desenlace atípico. El jurado ha repartido sus máximas puntuaciones entre distintos participantes: Flo ha entregado su 12 a María Parrado, Àngel Llàcer a Leonor Lavado, Chenoa a Jesulín de Ubrique y Lolita a Cristina Castaño.

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La suma de estas calificaciones ha colocado en cabeza a María Parrado tras recibir 45 puntos, seguida de Cristina Castaño con 40 y los demás en posiciones intermedias: Jesulín de Ubrique (39), Leonor Lavado (30), J Kbello (30), Aníbal Gómez (27), Sole Giménez (25), Paula Koops (31) y Martín Savi (21).

El público invierte el orden de los favoritos

La decisión final ha correspondido al público, cuyas votaciones han invertido parte de las posiciones propuestas por los jueces. Entre los datos más llamativos, Cristina Castaño ha recibido de los telespectadores el 12, la máxima puntuación, mientras que María Parrado, favorita del jurado, ha obtenido tan solo el 8.

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Este voto decisivo ha tenido como resultado que, pese a las diferencias señaladas por el propio presidente del jurado, la actriz gallega se alce con su primer triunfo en la edición, una circunstancia que ella misma ha celebrado: “Es un honor ganar esta gala con el nivel que ha habido de todos mis compañeros”, ha destacado al recoger el cheque benéfico.

El desenlace de la gala y la disparidad en los votos ha tenido un impacto directo en la clasificación general del concurso. Tras sumar el total de las puntuaciones, María Parrado ha recuperado el primer puesto, adelantando por un punto a J Kbello, mientras que Cristina Castaño ocupa ahora la tercera posición. El ranking se cierra con Aníbal Gómez y Leonor Lavado en los puestos más bajos, en el contexto de una tabla general muy ajustada en la zona media.

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La actriz Cristina Castaño comparte su entusiasmo por participar en 'Tu cara me suena', un formato que describe como un reto y una ilusión semanal. Habla sobre la diferencia entre actuar en musicales e imitar, y cómo está disfrutando de sacar su lado más artístico y juguetón.

Con la mirada puesta en la siguiente edición, los concursantes ya conocen las nuevas imitaciones y los desafíos que deberán asumir. Cristina Castaño será Pocahontas, mientras que María Parrado tendrá que meterse en la piel de Rosalía, Jesulín de Ubrique imitará a El Fary y Aníbal Gómez se convertirá en C. Tangana.

El resto de participantes abordarán personajes tan diversos como Estrellita Castro, Nino Bravo, Mon Laferte, Paula Koops o grandes iconos internacionales. El ambiente anticipa una semana compleja para el jurado, dadas las altas expectativas generadas por el nivel demostrado en la reciente gala.

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