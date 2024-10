Las cuatro pizzerías españolas que están entre las mejores del mundo, según la lista ‘The Best Pizza Awards’ 2024

Pizzas artesanales en la pizzería Gasparic, una de las mejores del mundo

Nadie duda que los pizzaiolos italianos son los mejores de todo el mundo. Es por ello que no sorprende que uno de ellos encabece el ranking mundial de The Best Pizza Awards 2024, que se dio a conocer en Milán el pasado lunes 30 de septiembre. Franco Pepe, de Pepe in Grani (Caiazzo, Italia), fue, por segundo año consecutivo, el encargado de subir a recoger el premio al mejor pizzero del mundo, gracias a sus clásicas pizzas y a su versión frita, una de sus especialidades y la razón de su éxito.

Para elaborar esta prestigiosa lista, se han tenido en cuenta las opiniones y votaciones de un grupo de 200 personas, entre las que se encuentran pizzaiolos y otros profesionales de la gastronomía. El resultado de las votaciones ha sido una lista de 100 cocineros especializados en cocina italiana que, repartidos por todo el mundo, elaboran las mejores pizzas del planeta.

Aunque, como es previsible, Italia es el país con más representantes en la lista, España también tiene algunos pizzeros en esta recopilación, brillando además con un inaudito segundo puesto gracias a los chicos de Sartoria Panatieri. Entre los cien mejores del ranking se pueden encontrar un total de cuatro pizzerías españolas, restaurantes en los que se sirven las pizzas de los mejores cocineros especializados en este delicioso pan plano italiano.

Sartoria Panatieri, en Barcelona

Sartoria Panatieri, mejor pizzería de España

Rafa Panatieri y Jorge Sastre son los chefs detrás de Sartoria Panatieri, dos cocineros que han conseguido situarse en el segundo puesto de la lista de mejores pizzeros del mundo. Ambos provienen de diferentes orígenes, pero comparten una pasión por la cocina italiana y, en particular, por la pizza. Su restaurante se ha convertido en un laboratorio creativo donde experimentan con ingredientes ecológicos y de proximidad, y se destacan por su elaboración artesanal en horno de piedra y una masa de larga fermentación.

La carta de Sartoria Panatieri ofrece una variedad de pizzas que van desde las más sencillas hasta las más elaboradas y originales. Entre las opciones se encuentran la pizza con panceta, mozzarella, patata asada, yema de huevo y botarga de atún, así como la de chorizo picante, tomate, mozzarella y orégano fresco. A pesar de la diversidad de su menú, la pizza Margherita sigue siendo una de las más demandadas por los clientes, este año ganadora del reconocimiento a la pizza del año por la organización.

DeMaio, en Bilbao

Los encargados de Demaio, pizzería en Bilbao (Demaio)

La apertura de Damaio en 2018 fue el resultado de la idea de Mattias y Gioel Demaio, dos hermanos de Calabria (profundo Sur de Italia) que deciden abrir una pizzería gourmet en el Norte de Italia. Sin embargo, cuando Mattias conoce la vida en Euskadi, decide abrir allí este local. Por segundo año consecutivo, su cocinero ha conseguido entrar en la lista de los mejores chefs de pizza de todo el mundo, esta vez en el puesto número 49 de la lista.

Para sus pizzas, en Demaio aprovechan las excelencias vascas de cercanía como el bonito del norte elaborado en Bermeo, las anchoas del Cantábrico o el queso Idiazábal. Pero Italia es el origen de la mayor parte de sus ingredientes, de los cuales más de la mitad tienen sello de Denominación de Origen Protegida (DOP) y proceden de algunos de los productores de más renombre. Entre ellos se encuentra su Mozzarella de Bufala, su’Nduja Artesanal de Calabria o su Gorgonzola DOP. Cuentan con dos locales, uno en Bilbao La Vieja y otro en Jardines de Albia.

Gasparic, en Girona

Eloi Torrent, pizzaiolo de Gasparic

Sus ingredientes de máxima calidad y la cocción en horno de leña de sus masas ha hecho que las pizzas de Eloi Torrent se hagan famosas en toda la provincia de Girona, pasando incluso sus fronteras para posicionarse como una de las mejores propuestas de todo el planeta. La pizzería Gasparic se encuentra en el barrio de Can Blanc, a las afueras del pueblo gerundense de Olot, y ha conseguido un impresionante 66º puesto en el ranking de las mejores pizzerías del mundo.

Sus pizzas están hechas en el horno de leña y a base de harinas ecológicas de un molino de Nápoles, consiguiendo así unas de las pizzas más sabrosas y ligeras de la Garrotxa. Su carta cuenta con pizzas clásicas de toda la vida como Margherita, York, o la 5 quesos y también con opciones más atrevidas y creativas, como lo es la versión Margherita de búfala, la 6sentido (San Marzano, fior di latte, berenjena, cebolla caramelizada y queso de cabra) o la Volcánica (San Marzano, fior di latte, emmental, sobrasada DOP, queso de cabra y huevo).

Il figlio di Emiliano, en Sabadell

Eric Ayala, de la pizzería Il figlio di Emiliano

La última española en aparecer en el ranking es esta pizzería napolitana ubicada en Sabadell, que ha conseguido ocupar el puesto número 89. Il figlio di Emiliano es el proyecto del cocinero Eric Ayala que, tras pasar un tiempo aprendiendo el arte de las masas italianas en Nápoles, regresó a su tierra natal con ganas de crear su propia empresa, una pizzería donde desarrollarse como pizzaiolo.

Su carta cuenta con una sección dedicada por completo a la clásica Margherita: nada menos que 7 variantes distintas, jugando con los escasos ingredientes que lleva esta preparación, todas con productos de importación (de Nápoles y alrededores) y de excelsa calidad. A estas se suman pizzas clásicas, como la Diavola o la Capricciosa, y otras más innovadoras como la de Mortadella di Nero, con mozzarella Fior di latte di Agerola, pistacho molido, ricotta y aceite de oliva virgen extra.