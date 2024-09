Así es Carmen Rosa Almoguera, la única Campos anónima tras el salto a la fama de su hermano, José María

Carmen Almoguera, hija de Carmen Borrego, en una imagen de su despacho de abogados. (https://www.aydesabogados.com/)

El conflicto de Carmen Borrego con su hijo, José María Almoguera, tendrá un nuevo capítulo este viernes con la primera entrevista televisiva del hijo de la colaboradora. Aunque en un principio el joven intentó mantenerse al margen de la exposición de su familia, ahora se muestra cada vez más cómodo frente a los medios y se sentará en ¡De viernes! tras protagonizar dos portadas, una con su exmujer y otra en solitario.

Con el salto a la fama del primo de Alejandra Rubio, el clan Campos cuenta con un nuevo integrante que pasa a formar parte del show business, por lo que ya solo un miembro de la familia se mantiene al margen de la alargada sombra mediática de María Teresa.

Esa es Carmen Rosa Almoguera, la desconocida hija de Carmen Borrego que se ha labrado una trayectoria lejos de los platós y que no se ha pronunciado sobre la guerra que actualmente mantienen su madre y su hermano mayor.

Discreta vida

José María y Carmen Rosa son fruto del matrimonio que Carmen Borrego mantuvo con su primer marido, Francisco Almoguera, trabajador de RTVE que ha ejercido como director de varias áreas como la de Programas y Nuevos Proyectos en Canal 24 horas.

Carmen Borrego, junto a su hija, Carmen Almoguera, en una imagen de archivo.

La hija de Carmen Borrego no siguió los pasos de sus padres ni de su hermano —que trabajaba tras las cámaras en televisión antes de convertirse en personaje— y optó por desempeñar su carrera profesional en un ámbito que nada tiene que ver con los medios. Así, la joven estudió Derecho en la Universidad Nebrija y se especializó en el ámbito del derecho penal y civil.

Actualmente, Carmen Rosa trabaja en el bufete Aydesa, situado en la localidad de Majadahonda, en Madrid. Este despacho recibió en 2018 la medalla de oro al Mérito del Trabajo y el Emprendimiento de la Asociación Europea de Economía y Competitividad.

“Siempre he tenido claro que quería ser abogada. No puedo mirar a otro lado cuando existe una injusticia”, confiesa la abogada en la descripción de la web corporativa del bufete en el que trabaja. En su perfil se especifica, además, que a Carmen le gusta “la música, bailar y es una enamorada de los animales”.

Entre sus escasas apariciones televisivas, la hija de Carmen Borrego visitó Día a día, el programa que presentaba su abuela en las mañanas de Telecinco. En 2022, también estuvo en la entrevista de su madre, su tía, su prima y su abuela con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, donde expresó su rechazo a dar el salto a ser personaje: “No siento esa curiosidad. No me lo han propuesto, pero tampoco quiero que me lo propongan, en mi gremio es donde me siento a gusto”, aseveró.

Carmen Rosa Almoguera y Carmen Borrego, en el funeral de María Teresa Campos.

Ante el reciente conflicto entre su hermano y su madre, Carmen Rosa se ha visto involuntariamente envuelta en una situación complicada en la que ha optado, una vez más, por la más absoluta discreción. Según ha publicado El Español, la hermana de José María Almoguera se encuentra “sobrepasada” ha dejado de trabajar presencialmente en su despacho para hacerlo desde casa, evitando así el seguimiento de la prensa en su puesto de trabajo.

Con esta decisión, la hija de Carmen Borrego se desmarca de la tónica de las Campos y se mantiene neutral, al menos públicamente, en medio de las fricciones que afectan a la estabilidad de su familia en un conflicto que seguramente vuelva a reavivarse tras la entrevista de José María Almoguera en Telecinco.