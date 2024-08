El nuevo proyecto de Alejandra Rubio en Telecinco: ficha por la productora de Ana Rosa Quintana

Alejandra Rubio TELECINCO

Después de despedirse del plató de Así es la vida, el pasado mes de julio, Alejandra Rubio vuelve a Telecinco a partir del lunes 2 de septiembre como colaboradora de Vamos a ver. La hija de Terelu Campos no ha tardado ni un mes en encontrar trabajo de nuevo en Mediaset, desde que se fue del programa presentado por César Muñoz y Sandra Barneda.

De ahora en adelante, los espectadores podrán ver como evoluciona el embarazo de la nieta de María Teresa Campos en el programa de las mañanas de Telecinco.

Alejandra Rubio no ha vuelto a trabajar en ningún programa de televisión y tampoco ha aparecido en ninguna exclusiva desde la que hizo para ¡Hola!, con el anuncio de su embarazo, junto a su pareja Carlo Costanzia. Con él ha podido disfrutar de unas vacaciones durante el mes de agosto para reponer energías. Ahora arranca el mes de septiembre con este nuevo proyecto después de este breve tiempo sin nada entre manos.

Todo apunta a que el nuevo fichaje de la productora de Ana Rosa, Unicorn Content va a ser crucial para los programas de este próximo otoño. Ahora, la hija de Terelu es uno de los temas presentes en el mundo del corazón, el futuro nuevo miembro de la familia Campos dará mucho de que hablar antes y, sobre todo, después de su nacimiento.

Además de Alejandra Rubio, Vamos a ver va a tener, durante esta temporada, a Verónica Dulanto en la sección de corazón. En actualidad, contará con la presencia de Patricia Pardo y se incorporará la criminóloga y abogada Paloma García, que es experta en derecho penal y penitenciario.

Alejandra Rubio en una publicación de sus redes sociales (Instagram)

Las críticas al embarazo de Alejandra Rubio

Alejandra ya está en su quinto mes de embarazo, por lo tanto, la tripa se le empieza a notar cada vez más. La joven, de 24 años, no se esconde y publica fotos de sus mejores looks de premamá, donde en mucho de ellos aparece con la barriga fuera, algo que también hacía antes.

La manera en la que la nieta de María Teresa Campos vive su maternidad y sus cambios físicos parece no agradar a muchos de los usuarios de Internet, quienes la han acribillado a críticas por su forma de vestir estando en estado. Ella no ha dudado en responder a estos comentarios: “A diario recibo mensajes y comentarios de personas ofendidas y molestas porque enseño mi tripita de embarazada”. A continuación, se dirigía a las que están en su misma situación: “Siempre he ido con la tripa al aire, lo que pasa es que cuando la tenía plana no le molestaba a nadie. Futuras mamás, ¿a vosotras también os llegan este tipo de comentarios?”.

Alejandra Rubio en una publicación de sus redes sociales (Instagram)

Sin embargo, no parece disgustarle a todos sus seguidores, pues de seguida recibió un comentario de parte de Georgina: “Preciosa”, acompañado del emoticono de la embarazada y un corazón rojo. La mujer de Cristiano Ronaldo le ha hecho saber a Alejandra Rubio que el embarazo le favorece. A lo que la hija de Terelu ha respondido correspondiéndole con una línea de emoticonos expresando emoción.