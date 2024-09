El Real Madrid cancela los conciertos previstos en el Santiago Bernabéu, entre ellos el de Aitana y Lola Índigo

(Franco Fafasuli)

El Real Madrid ha suspendido mínimo hasta abril los conciertos programados en el renovado Santiago Bernabéu tras las quejas presentadas por las asociaciones vecinales sobre el nivel de ruido generado en los eventos, como ha publicado este viernes Relevo. Según confirmaron diversas fuentes, el club comunicó a los promotores de Music Bank, Aitana y Lola Índigo que no podrán llevar a cabo sus actuaciones en el recinto del Paseo de la Castellana, ya que no es posible cumplir con las normativas vigentes sobre el ruido.

Entre los eventos afectados se encuentra un concierto de música coreana, Music Bank, previsto para el 12 de octubre, así como las dos actuaciones de Aitana, que estaban fijadas para los días 28 y 29 de diciembre. No obstante, la catalana ha comunicado a través de las redes sociales que ha cambiado las fechas y se celebrarán el 27 y 28 de junio de 2025. “No puedo explicar lo que siento ahora mismo por vosotros, sé que hay mucha gente de fuera de Madrid y de España que ha comprado billetes, reservado hoteles...”, ha lamentado. Además, el espectáculo de Lola Índigo, programado para marzo de 2025, también ha sido suspendido.

Fuentes cercanas a los organizadores de los conciertos aseguran que se han vendido aproximadamente 240.000 entradas para estos eventos, como ha asegurado El Confidencial, cuyos compradores aún no han sido informados de los cambios en las fechas. Por el momento, el club está buscando soluciones para garantizar que los espectáculos se realicen, aunque de no poder solventar los problemas de sonoridad, las fechas se modificarán, afectando a miles de asistentes. El Real Madrid aún no ha ofrecido una solución definitiva, y los promotores de los eventos permanecen a la espera de un posible cambio en el calendario o de una reubicación de los conciertos.

El primer evento afectado es un festival de K-Pop, previsto para el 12 de octubre, que había sido anunciado como el mayor evento mundial de este género. Además, el calendario incluía un concierto del cantante de trap y hip hop Dellafuente, el 15 de noviembre, y actuaciones de las cantantes de pop Aitana, el 28 de diciembre, y Lola Índigo, el 22 de marzo. Todos tenían las entradas agotadas.

Meses de polémica con el ruido

Hasta ahora, la celebración de conciertos a lo largo de este año no había cesado pese a las amenazas del Ayuntamiento de Madrid de asegurar que los promotores iban a ser multados, ya que se estaban superando los niveles de ruido. Durante los últimos meses, las quejas de los vecinos han llegado debido al ruido y las aglomeraciones, así como la suciedad tras los conciertos y el tráfico. Los macroconciertos que se celebran en el estadio no cumplían con la normativa contra el ruido de Madrid y hay ocasiones que se han llegado a superar los 85 decibelios cuando la ordenanza que lo regula, de acuerdo con la Ley del Ruido, establece como límite máximo los 53 decibelios en horario nocturno para espectáculos y los 63 durante el día. Para abordar esta situación, el Real Madrid anunció que estaba llevando a cabo un paquete de mejoras técnicas que se implementarían a lo largo del año. Algo que finalmente, parece, que no será necesario.

El pasado fin de semana, la casa del Real Madrid retomó su programación musical con dos conciertos de Romeo Santos y su grupo Aventura tras el parón de julio con los cuatro conciertos de la cantante colombiana Karol G.

En 2019, el Real Madrid empezó una gran reforma en la casa del club con la idea de preparar el recinto para macroconciertos. Tras años de obras, el Santiago Bernabeú como recinto musical se inauguró el 26 de abril con el festival Locos por la Música y desde entonces han pasado por el estadio artistas como Taylor Swift (29 y 30 de mayo), Duki (8 de junio), Manuel Carrasco (29 de junio), Luis Miguel (6 y 7 de julio) o Karol G (20 al 23 de julio).