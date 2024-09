David Broncano responde a las críticas en la presentación de ‘La Revuelta’: “Yo ya era rico antes de llegar a RTVE”

David Broncano en la presentación de 'La Revuelta'. (Helena Margarit Cortadellas)

RTVE ha presentado este miércoles 4 de septiembre La Revuelta, el programa que presentará David Broncano en el access de La 1. Tras su éxito con La Resistencia en Movistar Plus+, el cómico da el salto a la cadena pública con este formato del que se han desvelado nuevos detalles en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz antes de su estreno, que tendrá lugar el próximo lunes 9 de septiembre.

Como era de esperar, las críticas que tanto Broncano como la cadena pública han recibido por este acuerdo han tenido un gran protagonismo en la rueda de prensa. El presentador ha sido fiel a su estilo y ha decidido tirar de humor para responder a todos los comentarios que han hecho sobre él en este tiempo.

Sobre el malestar que ha generado el coste de su contrato, el humorista ha aclarado: “Yo ya era rico de antes y lo que se ha publicado no lo gano yo, el presupuesto del programa no es para mí, así que nadie puede saber cuánto dinero tengo”. Además, ha reconocido ser “un privilegiado” por no tener problemas económicos, que es una de las principales preocupaciones de cualquier ciudadano.

Presentación de 'La Revuelta'. (Helena Margarit Cortadellas)

En cuanto a las críticas, Broncano asegura que es “muy pragmático” y no se lleva “grandes disgustos” con lo que se dice de él, aunque sí matiza que lo ha vivido con “estupefacción por la utilización política y la manipulación que ha habido con un tema que se ha retorcido y que no deja de ser un programa que se va a otra cadena”. “Se han dicho barbaridades y datos falsos buscando intereses personales, mediáticos o partidistas”, asevera.

Agus Alonso, delegado de Contenidos de RTVE, ha expresado que esta “va a ser la primera vez que mucha gente vea completa La Resistencia, ahora La Revuelta” y defiende que este formato es “puro RTVE” por tres motivos: “Porque trata con inteligencia a los espectadores, porque hay muchos invitados que no estarían en otro sitio y por esa interacción con el público que también es marca RTVE: fomenta la participación y muestra la diversidad de España”.

En cuanto a la reñida batalla de esta franja, Alonso aclara que “RTVE no viene a competir”. “No estamos en la ATP ni en una carrera de Fórmula 1, creemos que lo que tenemos que aportar es variedad y diversidad. (...) Para medir el éxito de La Revuelta no vamos a tener en cuenta solo lo que suceda a las 10 de la noche en la televisión, ese no debe ser el único criterio”, afirma.

Polémico fichaje

El pasado mes de abril, tras dos intentos fallidos, RTVE daba por fin luz verde al fichaje de David Broncano para conducir una nueva versión de La Resistencia en el access prime time de la cadena pública. El acuerdo entre la Corporación y las productoras El Terrat y Encofrados Encofrasa se cerró por 28 millones de euros y dos temporadas.

La aprobación del fichaje del humorista provocó un cisma en el Consejo de Administración de la cadena pública, con el cese de José Pablo López como director de Contenidos y acto seguido la destitución de Elena Sánchez Caballero como presidenta interina, nombrando a Concepción Cascajosa como sustituta provisional en ese puesto.

Desde los primeros rumores, el contrato de Broncano ha levantado una polvareda de críticas por el coste millonario y por ser un movimiento que algunos sectores entienden como una estrategia política marcada por Moncloa para servir como contrapunto ideológico a El Hormiguero. Sin embargo, desde la cadena pública defienden que el coste de La Revuelta es un 7% más bajo que el de su predecesor en la franja, la serie 4 estrellas.