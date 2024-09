La caótica vuelta de las vacaciones de Pedro Sánchez: amenazas de los socios, de los barones y de que se filtre su imagen ‘declarando’ ante un juez

Montaje de Elena Villalvilla.

La vuelta de las vacaciones nunca es fácil. Y menos aún si eres Pedro Sánchez y, tras pasar unos días de descanso por Lanzarote, te das de bruces con la cruda realidad: los problemas previos al verano siguen sin resolverse. El presidente del Gobierno tiene muchos frentes abiertos en el inicio del curso político y ni sus socios ni dentro de su propio partido se lo ponen fácil. Una de las principales piedras en el camino a lo largo de toda la legislatura es y seguirá siendo Junts, que aprieta, pero no ahoga con la mente puesta en la ley de amnistía para su líder Carles Puigdemont y su intención de boicotear las leyes que quieran sacar adelante PSOE y Sumar.

Sánchez lo tendrá difícil para legislar. Y la cosa se complica: ha enfadado a Coalición Canaria con la crisis migratoria y tiene a ERC siguiéndole muy de cerca para que cumpla con el pacto fiscal en Cataluña. A su vez, tiene a varios barones socialistas en contra. A todo esto hay que añadir que está inmerso en una guerra que le ha declarado el juez Juan Carlos Peinado por el caso Begoña Gómez. El magistrado citará a las partes del caso Begoña Gómez para entregarles el vídeo del presidente y controlar su filtración, tal y como avanzó Infobae España. Los ataques llegan en todas las direcciones: justicia, oposición, socios y de dentro de su propio partido. Vayamos por partes.

Uno de los asuntos principales es la financiación singular para Cataluña, que ha provocado todo un terremoto político. En plena ebullición del debate, Sánchez se reúne este sábado con los líderes socialistas de las comunidades autónomas. A diferencia de otras ocasiones (por cuestiones de salud), acudirá el aragonés Javier Lambán, uno de los más críticos. De hecho, hace una semana la Ejecutiva Regional de Aragón aprobó un manifiesto en contra del cupo catalán y la posibilidad de conceder a Cataluña una financiación privilegiada. Pero el tema a tratar a priori no será este, pese a todas las dudas que suscita, que son muchas porque no queda claro si es un concierto o una financiación singular. “Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Y lo que no dice el acuerdo es lo que no dice”, dijo María Jesús Montero al más puro estilo de Mariano Rajoy en una intervención en el Senado en la que defendió el cupo catalán sin querer llamarlo cupo catalán.

Begoña Gómez recurre la decisión del juez de tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez.

Solo hay un punto del día en el Comité Federal que se celebra este sábado: convocar oficialmente el Congreso Federal -el órgano máximo de decisión del partido- que se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Sevilla, un año antes de lo previsto. ¿Y por qué tanta prisa? Porque Sánchez quiere activar la renovación del partido cuanto antes. Sus planes todavía no han trascendido. Las ideas del presidente permanecen en su cabeza hasta el último momento, dando pie a las primeras cábalas, como la posible reducción de la Ejecutiva o los relevos en las direcciones de Madrid o Andalucía.

Algunos de los líderes territoriales llevan ya tres años en el cargo, siendo Lambán, Emiliano García Page, presidente de Castilla y León, y Francina Armengol, expresidenta balear y presidenta del Congreso, los más veteranos. En el caso de Aragón, el relevo está asegurado, y no solo por el poco feeling entre Sánchez y Lambán, sino porque el aragonés no va a optar a la reelección.

Los barones, a la ofensiva por el pacto fiscal en Cataluña

El Congreso Federal de este sábado servirá de escenario para que los líderes socialistas autonómicos tomen la palabra y muestren sus “disensiones” con Ferraz por el acuerdo fiscal pactado entre ERC y el PSC. Según ha trascendido, los líderes del PSOE madrileño, Juan Lobato, y de Castilla y León, Luis Tudanca, plantearán una propuesta. Recientemente, este último avisó a Sánchez de que no se puede “coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro”. Fuentes de las federaciones socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha aseguran a Infobae España que Javier Lambán y Emiliano García Page también tomarán la palabra para hacer valer su posición.

19/01/2023 (I-D) María Jesús Montero, Emiliano García-Page, y Javier Lambán. (Alberto Ortega./ Europa Press)

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, planteará una idea para la “distribución de la riqueza” y la “justicia social”, hablada con la presidenta extremeña, del PP, María Guardiola. Gallardo se ha mostrado crítico con el pacto del PSOE con ERC y ha dejado claro que no va a tolerar modelos que supongan una injusticia en el reparto de fondos. “El PSOE extremeño no puede ser una sucursal de Ferraz”, dijo en una entrevista en El País. La ausencia del día será el presidente asturiano, Adrián Barbón, también crítico con el pacto del PSOE con ERC, que no acudirá al tener agendados varios actos institucionales por el Día de Asturias.

Quien sí estará presente para defender que el acuerdo con los independentistas de una “financiación singular” es una buena idea tanto para Cataluña como para España será Salvador Illa. Recién llegado a la presidencia de la Generalitat, el dirigente catalán quiere contentar a los republicanos, que le apoyaron en su investidura. No obstante, la explicación de María Jesús Montero en el Senado sirvió para que Ferraz ganara tiempo, al menos, ante algunas federaciones que no quedaron muy “disgustadas”, como afirman a este medio voces de la dirección extremeña.

“El modelo no es bueno y tiene fallas, pero se ha vestido bien”, añaden desde la dirección madrileña. De hecho, voces de la federación de la Comunidad Valenciana, liderada por la ministra Diana Morant, subrayan a Infobae España que la comparecencia de Montero y el anuncio por parte de Sánchez de un incremento de la financiación “abren el camino a un cambio del modelo”.

Coalición Canaria vincula su apoyo a la gestión de la crisis migratoria

Al otro lado del partido, ERC no baja la guardia: “Si el PSOE no cumple con su palabra, ERC no dará apoyo a ninguna iniciativa del PSOE. O deberá buscar mayorías alternativas, o Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones, porque los acuerdos, y lo que está firmado, Montero es plenamente consciente”. Asimismo, Junts avisó al Gobierno de que no le comprará “un concierto light”. “Si la fórmula para frenar el expolio en Cataluña es pasar del café para todos al calimocho para todos, ya le decimos que no. Si esto va de calimocho fiscal, se están cargando el acuerdo de Bruselas y eso es game over”, remataron desde la formación de Carles Puigdemont.

Las amenazas al presidente del Gobierno también llegan desde otro de los partidos que le apoyó en la investidura: Coalición Canaria. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este jueves en una entrevista a El País sentirse engañado por el PSOE y apuntó que si Sánchez no le daba una solución para los menores migrantes, su partido le quitaría el apoyo parlamentario. Clavijo alertó de que no se están respetando los derechos de los menores que llegan a Canarias y le pidió al Gobierno que cumpliera con los protocolos. “El Gobierno de España no ha llevado la iniciativa en ningún momento, ni me ha dado un solo euro. Y yo me preparo para lo que va a ocurrir desgraciadamente. Porque tengo que proteger a los menores y a los trabajadores públicos”, indicó.

La guerra con el juez Peinado

El otro gran terremoto que persigue a Sánchez en el inicio del curso político es el caso judicial de su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencia y corrupción en los negocios. El pasado 30 de julio se dio un hecho sin precedentes en España: nunca antes un presidente del Gobierno español en activo había declarado ante un juez en una investigación todavía en fase de instrucción. Y realmente no lo hizo, ya que se acogió a su derecho a no declarar, pero eso no quita que exista un vídeo en el que se recoge la comparecencia como testigo en el Palacio de La Moncloa, aunque no hablara. Este vídeo del presidente del Gobierno frente a un juez es muy jugoso, y Juan Carlos Peinado quiere controlar su filtración.

Pedro Sánchez y el juez Juan Carlos Peinado. (Montaje de Infobae)

El magistrado citará a las partes personadas en el caso Begoña Gómez, tal y como avanzó Infobae España y se ratificó este viernes, lo que puede generar un nuevo terremoto en la causa. En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este medio, el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala que fijará la fecha cuando la Comunidad de Madrid le haga entrega del archivo de vídeo. Será otra patata caliente dentro de una causa que nunca deja de sorprender.