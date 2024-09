El juez Peinado planea citar a las partes del caso Begoña Gómez para entregarles el vídeo de Sánchez y controlar su filtración

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, durante la imposición de condecoraciones con ocasión del X aniversario de la Proclamación de Su Majestad el Rey. (Diego Radamés/Europa Press)

El juez Juan Carlos Peinado prepara una comunicación a las partes personadas en el caso Begoña Gómez que puede generar un nuevo terremoto en la causa. El magistrado instructor planea citar a las defensas y acusaciones en los próximos días para entregarles el archivo de vídeo que recoge la comparecencia de Pedro Sánchez como testigo en el Palacio de La Moncloa del pasado 30 de julio, según informan a Infobae España fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se plantea dictar en las próximas horas, a través de su secretario judicial, una diligencia de ordenación que obligue a los nueve procuradores personados en el procedimiento a acudir el mismo día y a la misma hora a recoger el esperado vídeo. Las fuentes consultadas por Infobae España señalan que se trataría de una decisión “sin precedentes” y que incumple lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la vía telemática como medio para notificar a las partes de escritos y documentos de los procedimientos.

La grabación de la comparecencia del presidente del Gobierno, que se acogió a su derecho a no declarar por su relación matrimonial con Begoña Gómez, no es trascendente para la causa, pero sí proyecta un indudable interés informativo. Las mismas fuentes explican que el juez Juan Carlos Peinado puede pretender con esta decisión “controlar” las filtraciones del archivo a los medios de comunicación. Cabe recordar que el magistrado ha apercibido en numerosas ocasiones a las partes para que no revelen detalles de la instrucción a los periodistas, tal y como publicó Infobae España.

Sin embargo, una citación específica para recoger la grabación de una testifical provocaría un notable malestar en las partes personadas en el procedimiento. Algunas avanzan que podrían negarse a recoger el vídeo de Sánchez o incluso recurrirían la resolución del juez. También recuerdan que las partes están pendientes de recibir las grabaciones de otras declaraciones anteriores, por ejemplo la del empresario Juan Carlos Barrabés, que compareció dos semanas antes que el presidente del Gobierno.

Begoña Gómez recurre la decisión del juez de tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez.

La Fiscalía pidió dejar el vídeo fuera del sumario

La grabación de la comparecencia del presidente del Gobierno ya había sido motivo de choque en el procedimiento. La Fiscalía, en otra postura sin precedentes, pidió al magistrado que no diera traslado del vídeo a las partes con el argumento de que era un acto que “carecería de utilidad material o procesal” para la investigación dado que Sánchez se acogió a su derecho a no declarar.

En una providencia dictada el pasado 22 de agosto, el instructor rechazó la petición del Ministerio Público porque, a su juicio, no hizo referencia a “precepto legal alguno” que la justificase. Subrayó también que las partes “tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen en las diligencias previas, incluidos los contenidos en los soportes digitales en los que se documenten”.

No obstante, la mayor controversia la generaron las palabras del juez Juan Carlos Peinado sobre el silencio de Pedro Sánchez: aseveró que del mismo se podían extraer “conclusiones” que permitían “valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal”.

El presidente del Gobierno amplió recientemente su querella por prevaricación contra el instructor de la investigación a su esposa. El próximo 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid deliberará y resolverá sobre los recursos presentados por Begoña Gómez y la Fiscalía, en los que piden el archivo de la causa o, en su defecto, la delimitación de la investigación.