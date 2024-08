Hasta cuándo está Pedro Sánchez de vacaciones: así está siendo el descanso del Presidente

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EVA ERCOLANESE / Europa Press)

Este último curso político ha sido especialmente complicado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Uno de los hechos más remarcados a nivel nacional ha sido el caso en el que se ha visto salpicada su mujer, Begoña Gómez, imputada por presunto tráfico de influencias y presunta corrupción en el sector privado. Esto, que comenzó el pasado mes de abril, marcó a finales de julio el fin del ciclo político de la primera parte del año.

El 31 de dicho mes fue la última vez que se vio al líder del Ejecutivo en un acto público, sin contar que se le vio en París en los Juegos Olímpicos. Fue en la rueda de prensa para hacer balance de este 2024. Tras esto, Sánchez ha estado de vacaciones junto a su familia y se le ha perdido la pista hasta el pasado 12 de agosto, cuando fue fotografiado en el Palacio de La Mareta, en la isla de Lanzarote.

Pero las vacaciones no son eternas y Sánchez volverá próximamente a sus funciones. Su próxima cita anunciada será este viernes 23 de agosto en las mismas islas Canarias, pero en La Palma. A mediados de agosto, Coalición Canaria pidió a Sánchez que le guardara un par de horas de su estancia en las islas para atender la “emergencia migratoria”. Finalmente, este martes el líder socialista le confirmó la ansiada cita al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que abordarán, entre esto, otras cuestiones.

La agenda se retomará con el foco puesto en la migración

Hasta el momento, no ha habido ninguna reunión entre la Moncloa con Clavijo para abordar el tema de la migración, y así lo remarcó este lunes el presidente autonómico: “Me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos. Pero no me corresponde a mí, yo estoy a disposición”, recalcó Clavijo antes de que se anunciara la cita.

De esta forma, Sánchez volverá de sus vacaciones, primero con la reunión con Clavijo para abordar la crisis migratoria en el archipiélago canario, y después viajará a Mauritania, Gambia y Senegal para intentar atajar el desembarco masivo de irregulares a través de la conocida como ruta canaria, que supone más de dos tercios del total de las personas que llegan a España.

Estos viajes durarán un total de tres días y tendrán lugar entre el 27 y el 29 de agosto, y según aseguró la Moncloa este lunes, el viaje estaba cerrado desde principios de verano. En medio de la incesante llegada de cayucos con migrantes irregulares a las costas españolas (principalmente Canarias), el jefe del Ejecutivo pretende reiterar su apuesta por la ayuda a los países, origen y tránsito de estos movimientos y fortalecer la cooperación que ayude a evitarlos.

Pedro Sánchez viajará a Mauritania por segunda vez en poco más de seis meses. El 8 de febrero pasado, el presidente del Gobierno visitó el país acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para anunciar un paquete de ayuda de más de 500 millones de euros destinado a fomentar el desarrollo en Mauritania y combatir la migración ilegal. En aquel momento, el 83 % de las llegadas irregulares a Canarias provenían de este país.

En esta ocasión, Sánchez se desplazará solo a Nuakchot para reafirmar esa cooperación con el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, quien asumió su segundo mandato el 1 de agosto tras ganar las elecciones presidenciales del 29 de junio. Durante esta gira, Sánchez ya ha visitado Senegal, siendo la primera vez que lo hace desde la asunción de Bassirou Diomaye Faye como presidente en abril. Será también la primera visita de Sánchez a Gambia, el país más pequeño de África occidental, donde se reunirá en la capital, Banjul, con el presidente Adama Barrow. Cabe destacar que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, preparó parte de esta gira durante su viaje a Senegal y Gambia en junio.