David Broncano se despide de Movistar Plus+ y subasta los objetos históricos de ‘La Resistencia’ entre el público

David Broncano ha puesto fin a su paso por Movistar Plus+ la noche de este miércoles, 3 de julio, fecha en la que, por última vez, ha estado al frente de La Resistencia en la propiedad de Telefónica. A partir de ahora, el rostro del presentador gallego formará parte de RTVE, donde estará conduciendo un nuevo programa.

Después de varias semanas de tensas reuniones, que acabó con varias destituciones y una gran crisis en el seno de RTVE, el consejo de la administración de la corporación pública aprobó el fichaje del humorista por 28 millones de euros el pasado 10 de abril. A lo largo de dos temporadas, el de Santiago de Compostela estará al frente de La Resistencia o de un espacio de características similares a este.

Además, David Broncano competirá en la complicada franja acess prime time contra cuatro programas: El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, El Intermedio, presentado por Wyoming, First dates, en cuyo frente está Carlos Sobera y Carlos Latre, quien estrenará formato en Telecinco.

David Broncano en la última entrega de 'La Resistencia' en Movistar Plus+ (Movistar Plus+)

“Último día en Movistar Plus+. Han sido siete años y nos han tratado muy bien. El programa no se podría haber hecho en otro sitio, lo digo en serio”, han sido las primeras palabras que ha expresado David Broncano a Jorge Ponce, uno de los miembros del equipo de La Resistencia junto a Grisón y Ricardo Castella.

“Si no hubiera sido por Movistar Plus+, este programa no habría existido”, ha añadido el presentador mientras el público del teatro Príncipe Gran Vía aplaudía. “Qué cosa más bonita has dicho, eh”, ha manifestado el cómico y guionista malagueño.

‘Adiós’ a una etapa

Justo entonces, Ponce comentó que aún les quedaban cosas importantes por hacer. “Una es llamar al 1004 para despedirnos, para pedir la portabilidad. A lo mejor nos ofrecen un iPhone y nos quedamos....”, ha soltado el colaborador, a modo de broma. “La otra es repartir mierdas...”, ha proseguido, haciendo referencia a sinfín de objetos acumulados que forman parte de la historia del programa. En cuestión de segundos, el plató del espacio de televisión se llenó de enseres de todo tipo.

El primer objeto subastado fue el disfraz de buzón con el que Jorge Ponce salió a plena Gran Vía. Tras varias ofertas, una persona del público ofreció cinco euros y ellos aceptaron. También subastaron un futbolín, que logró tener multitud de interesados. El conductor del programa empezó la puja pidiendo mil euros con el objetivo de que el interés por este objeto descendiera. Unas chicas ofrecieron 41 euros y se lo quedaron.

La siguiente pieza fue el disfraz de Pichochi, el Pokémon de La Resistencia y mascota del programa, que un espectador se llevó por 20 euros y un abrazo. El último objeto fue la pancarta que sobrevoló Ibiza hace unas temporadas y que presenta unas medidas de 12 metros de largo por cuatro de alto. Además, en ella se podía leer ‘Broncano subnormal’. “Se me había olvidado”, ha reconocido el presentador. Fue entonces cuando Ponce hizo una petición al público, con la idea de refrescarle la memoria. Así, pidió a los espectadores que le ayudaran a extenderla en el teatro para que se viera bien.

Pancarta 'Broncano subnormal' (Movistar Plus+)