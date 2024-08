El optimismo del abogado de Daniel Sancho sobre la sentencia del crimen de Edwin Arrieta

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia (EFE/Somkeat Ruksaman)

El pasado 2 de mayo finalizó el juicio en Tailandia contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta en la isla de Phangan al sur del país y se está a la espera de la sentencia que será dictada el próximo 29 de agosto. Sancho se enfrenta a una condena máxima de pena de muerte, que Tailandia suele conmutar por un castigo menor, de ser hallado culpable del asesinato premeditado de Arrieta, a quien conocía desde un año antes de los hechos y con quien quedó en el lugar del crimen.

El juez fijó también la fecha máxima de entrega de los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa para el 25 de julio. Sin embargo, el Ministerio Público de Tailandia descartó presentar un informe final sobre el caso, según informó a Efe el fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, quien dijo que “la ley solo tiene en cuenta las pruebas presentadas durante el juicio (...) El informe no tiene ningún impacto en la consideración del tribunal”.

Para Sawatdichai, que trató de demostrar con pruebas forenses y una veintena de testigos durante el juicio que fue un crimen premeditado, el alegato final, que no es obligatorio, sería innecesario en su caso, ya que “el tribunal ni siquiera lo mirará ni lo utilizará para tomar una decisión”. “El tribunal solo examina las pruebas presentadas por la acusación durante el juicio para determinar si son creíbles”, resumió, sin entrar en valoraciones.

De esta manera, la Fiscalía mantiene las tres acusaciones contra Sancho: asesinato premeditado, ocultación del cadáver -por el descuartizamiento de Arrieta, cuyos restos fueron hallados en varios lugares de Phangan, incluido el mar- y destrucción de documentación ajena -por el pasaporte del colombiano-.

La respuesta de la defensa de Sancho

Sin embargo, esta decisión por parte de la Fiscalía ha sido vista con otros ojos por parte de la defensa del acusado y el abogado español de Sancho, Marcos García Montes, lo ha recibido con mucho optimismo.

El abogado Marcos García Montes (A. Pérez Meca/Europa Press)

“Es muy positivo que la Fiscalía tailandesa haya descartado presentar su alegato contra Daniel Sancho. Es una magnifica noticia, porque no ha podido sostener la acusación de asesinato premeditado”, ha declarado en una entrevista con el medio especializado en temas judiciales Confilegal.

Según García Montes, “en todos los procedimientos mundiales en vía penal la acusación se formula al principio. Posteriormente se celebra el juicio. Una vez llegados al final del juicio se producen las conclusiones o resumen de prueba. En ese momento se explica al tribunal lo alegado al comienzo del juicio y lo probado al final”.

Por eso añade que, “el Ministerio Público no ha podido fundamentar su acusación. Solicitaba un asesinato agravado con premeditación, que conlleva la pena de muerte. El hecho de que no haya presentado esas conclusiones habla a las claras por sí mismo: no lo han podido probar”.

El letrado ha recordado que las conclusiones de la defensa fueron presentadas en tiempo y forma y que “en el juicio el presidente del tribunal ya advirtió de los errores de la Policía tailandesa durante la instrucción”, debido a una serie de presuntas irregularidades cometidas durante la investigación para que Sancho confesara.

En estas, la defensa ha solicitado la absolución o, en su defecto, la aplicación de un delito de homicidio imprudente grave, el cual está castigado con hasta 8 años de prisión, o leve, penado con hasta 6 años de cárcel.

