Las 10 películas más esperadas del verano: de Gru a Alien pasando por lo nuevo de Santiago Segura

Algunas de las películas más esperadas de este verano 2024

Comienza el verano y, con él las películas específicamente diseñadas para que podamos combatir en las salas de cine el calor del ambiente a través de todo un crisol de géneros que abarcan todos los públicos.

Desde el cine de animación al género de terror, la comedia romántica, las películas de catástrofes y los superhéroes de Marvel. También hay estrenos más especiales, como lo último de Jeff Nichols con Austin Butler que ya suena para los próximos Oscar. Y el regreso de la saga Alien en versión ‘teenager’.

‘Gru 4. Mi villano favorito′

Gru, Lucy y sus hijas Margo, Edith y Agnes dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia: Gru Jr, que se empeña en atormentar a su padre. Gru se enfrenta a nuevos némesis, Maxime Le Mal (Will Ferrell) y su novia Valentina (Sofía Vergara), por lo cual la familia se ve obligada a huir. (Universal Pictures)

Cada nuevo episodio relacionado con los Minions, genera una enorme expectación en el público infantil, por eso, esta cuarta parte de Gru está dispuesta y preparada para convertirse en la película de animación de la temporada (con permiso de Del revés 2).

En esta nueva entrega, Gru será papá con Lucy de un bebé que le pondrá las cosas bastante difíciles mientras que, con el resto de su familia, incluidas sus hermanas Margo, Edith y Agnes, será un retoño adorable. Además, en esta ocasión, el ex villano tendrá que enfrentarse a su nueva némesis, Maxime Le Mal (que es mitad hombre y mitad cucaracha) y a su perversa novia Valentina, lo que obligará a toda la familia a ingresar en un programa de protección de testigos (incluidos, cómo no, a algunos Minions) y reinsertarse en un nuevo vecindario sin que nadie sepa su identidad. Mucho humor, acción delirante en una fórmula infalible de estirpe pop que conecta con toda la familia.

Estreno: 3 de julio de 2024

‘Bikeriders. La ley del asfalto’

Austin Butler en una escena de "The Bikeriders. La ley del asfalto". (Focus Features vía AP)

El prestigioso director Jeff Nichols, autor de obras como Take Shelter, adapta el libro del fotógrafo y documentalista Danny Lion, uno de los miembros destacados del ‘nuevo periodismo norteamericano’. Se trataba de una colección de fotografías en la que el autor intentó plasmar el estilo de vida de los motoristas del Medio Oeste a lo largo de cuatro años, entre 1963 y 1967.

La película seguirá a un club de moteros denominado los Vandals y su evolución hasta convertirse en una banda de lo más siniestra.

El casting está repleto de grandes nombres (al estilo de lo que ocurrió en La ley de la calle, película icónica de los 80 sobre pandillas moteras), entre ellos Austin Butler (Elvis), Jodie Comer (Killing Eve), Tom Hardy (Mad Max: Furia en la carretera), Michael Shannon (actor fetiche de Nichols), Norman Reedus (The Walking Dead), Boyd Holbrook (Narcos) y Mike Faist (Rivales).

Estreno: 12 de julio de 2024

‘Fly Me to the Moon’

Scarlett Johansson y Channing Tatum en 'Fly Me to the Moon'

Después de su vinculación con el Universo DC y de firmar la preciosa historia de aceptación homosexual Con amor Simón, Greg Berlanti se pasa al género de la comedia romántica con Scarlett Johansson y Channing Tatum en una película que se ambienta en los años sesenta, en el histórico alunizaje del Apolo 11 y que gira en torno a la relación entre una ejecutiva de la publicidad y el director del lanzamiento. Con todo el país pendiente de esta misión, la Casa Blanca, por miedo a que fracase, encargará un vídeo sobre una falsa llegada a la Luna.

Estreno: 12 de julio de 2024

‘Padre no hay más que 4: Campanas de boda′

La familia sigue creciendo en 'Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda'

Como viene siendo habitual, Santiago Segura regresa con su comedia familiar del verano, en esta ocasión, la cuarta parte de su saga Padre no hay más que uno. El matrimonio que conforman el propio Segura y Toni Acosta, tendrá ahora que enfrentarse a la precoz pedida de mano de su primogénita justo tras cumplir la mayoría de edad. Vuelven también las presencias de Leo Harlem, Loles León y Carlos Iglesias.

Estreno: 17 de julio de 2024

‘Twisters’

'Twisters' (Créditos: Warner Bros.)

En 1996, se estrenó Twister, una peli de cazadores de tornados que se convirtió en un éxito de taquilla. Ahora se estrena una especie de reescritura contemporánea sobre la idea original de Michael Crichton dirigida por el responsable de la multiprediada Minari. Historia de mi familia y protagonizada por una pareja de moda, Daisy Edgar-Jones (Normal People) y Glen Powell (Cualquiera menos tú).

Estreno: 17 de julio de 2024

‘Deadpool y Lobezno’

Deadpool y Lobezno - Marvel Studios

Cuando parecía que Lobezno, o lo que es lo mismo Hugh Jackman se había despedido del personaje con la película Logan, ahora vuelve a aparecer gracias a esta película en la que se mezcla con Deadpool para integrarse así dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Vuelve a ser tan irreverente y macarra como las anterior dos entregas protagonizadas por Ryan Reynolds y, en esta ocasión, está firmada por Shawn Levy (Noche en el museo).

Estreno: 25 de julio de 2024

‘Borderlands’

Cate Blanchett como Lilith, Ariana Greenblatt como Tiny Tina, Kevin Hart como Roland, Florian Munteanu como Krieg y Jamie Lee Curtis como Tannis en 'Borderlands' Photo Credit: Courtesy of Lionsgate

Eli Roth (Hostel) adapta al cine este mítico videojuego de ciencia ficción caracterizado por los disparos en primera persona. En ella, una misteriosa cazatesoros, regresará a su planeta natal, Pandora, para cumplir un encargo, encontrar a la hija de desaparecido de un hombre poderoso. Para ello, formará un grupo de mercenarios inadaptados entre los que se encuentran robots y adolescentes salvajes que tendrán que luchar contra alienígenas y bandidos.

Lidera el reparto Cate Blanchett (que ya trabajó con Roth en la película de fantasía La casa del reloj en la pared), el cómico Kevin Hart, Ariana Greenblatt (65), Florian Munteanu (Creed II: La leyenda de Rocky), la mítica Jamie Lee Curtis y Édgar Ramírez (al que podremos ver también en Emilia Perez).

Estrenos: 9 de agosto de 2024

‘La trampa’

La trampa (2024) Captura del tráiler oficial - Créditos Warner Bros.

M. Night Shyamalan nunca suele fallar y, en esta ocasión, parece haber orquestado una película infalible ambientada en un gran concierto de una diva pop (su propia hija, Saleka) en la que un asesino en serie al que nadie ha podido atrapar, y que lleva una vida paralela, acompañará a su hija adolescente a ese macro evento. Para la ocasión, se recupera a Josh Hartnett, el que fuera estrella adolescente en los años dos mil.

Estreno: 9 de agosto de 2024

‘Alien: Romulus’

Tráiler oficial de 'Alien: Romulus'.

La saga Alien continúa, en esta ocasión en manos de Fede Álvarez (responsable del ‘remake’ de Posesión infernal y de No respires). En esta ocasión, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio, irán a parar a un lugar donde se encuentra una estación espacial abandonada donde se encontrarán con la forma de vida más aterradora que haya existido jamás. Encabeza el reparto, una de las nuevas chicas de moda de Hollywood, Cailee Spaeny (Priscilla).

Estreno: 15 de agosto de 2024

‘El cuervo’

Bill Skarsgård interpreta una versión más sanguinaria de "El cuervo" en la nueva adaptación. (Créditos: Lionsgate)

Otra recuperación, en este caso maldita. En 1994 Alex Proyas dirigió la adaptación de este cómic y su protagonista, Brandon Lee (hijo de Bruce Lee) falleció durante el rodaje. Después de varios intentos fallidos de resucitar esta saga, regresa el héroe más oscuro de la mano de Rupert Sanders, responsable de Blancanieves y la leyenda del cazador. En esta ocasión, Bill Skarsgård (It), se mete en la piel de este superhéroe que regresa del mundo de los muertos para vengarse de sus asesinos. En el reparto, la cantante FKA Twigs y Danny Huston.

Estreno: 28 de agosto de 2024

