La reina Letizia rescata el vestido rosa más icónico de su armario y confirma el regreso del ‘Barbiecore’

La reina Letizia en la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. (EFE/ Chema Moya)

La primavera parece haber llegado por fin a Madrid y también al armario de la reina Letizia. Después de varias semanas apostando por estilismos más sobrios, tonos neutros y prendas marcadas por la discreción, la reina ha sorprendido este jueves con uno de los looks más recordados y celebrados de los últimos años: su espectacular vestido rosa chicle firmado por el diseñador español Moisés Nieto.

La consorte ha presidido durante la mañana dos importantes actos institucionales en la capital, un encuentro iberoamericano sobre enfermedades raras y la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, y lo ha hecho dejando claro que el buen tiempo también influye en sus elecciones estilísticas. Con el sol brillando sobre Madrid a las puertas de San Isidro, Letizia ha apostado por un diseño vibrante, femenino y muy favorecedor que no veía la luz desde hacía más de dos años.

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El vestido, confeccionado en crepé y hecho a medida para la reina, destaca por su manga francesa, cintura ajustada, falda midi con vuelo y un elegante cuello a la caja. Una silueta clásica reinventada a través de un tono rosa Barbie que, en su momento, causó auténtico furor y que muchos consideran uno de los primeros grandes guiños al fenómeno ‘Barbiecore’ en España, mucho antes incluso del boom internacional provocado por la película protagonizada por Margot Robbie.

Un diseño exclusivo que marcó un antes y un después

La reina Letizia y ministra de Sanidad, Mónica García, en la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. (EFE/ Chema Moya)

Letizia estrenó este vestido en junio de 2021 y aquella aparición no pasó desapercibida. No solo porque suponía el debut de Moisés Nieto en el armario de la reina, sino porque el impactante color rosa chicle rompía completamente con la línea más clásica y contenida que había venido siguiendo hasta entonces.

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Aunque el modelo original estaba disponible en azul noche y tenía un precio de 390 euros, la esposa de Felipe VI apostó por una versión exclusiva en este vibrante tono rosado que terminó convirtiéndose en una de las piezas más icónicas de su vestidor.

Desde aquel estreno, la reina ha recuperado el diseño en varias ocasiones especiales, aunque llevaba sin utilizarlo desde octubre de 2022, cuando lo incluyó en su maleta durante una visita de Estado a Alemania. En esta nueva aparición ha decidido coordinarlo con unos salones destalonados de tacón kitten en un rosa pastel mucho más suave, consiguiendo un estilismo completamente primaveral.

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La elección no parece casual. En los últimos meses, los estilismos de Letizia habían estado marcados por una elegancia mucho más contenida, con predominio de negros, grises, azul marino o blancos rotos, acompañados únicamente por pequeños detalles joya o discretos bordados metalizados. Este jueves, sin embargo, Letizia ha recuperado ese punto atrevido y luminoso que tantas veces ha convertido sus apariciones públicas en auténticos fenómenos virales.

El recuerdo del histórico vestido rojo en Dinamarca

Además, esta aparición coincide con una fecha especialmente simbólica para la reina Letizia. Tal día como hoy de hace 22 años, Letizia deslumbraba en la boda de Federico X de Dinamarca y Mary de Dinamarca con otro de sus looks más recordados.

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Felipe y Letizia de España en la boda de Federico y Mary de Dinamarca. (EuRopa Press)

Por aquel entonces todavía prometida del entonces príncipe Felipe, Letizia impactó con un espectacular vestido rojo fuego diseñado por Lorenzo Caprile. El modelo, confeccionado en crepé de seda y tul natural, destacaba por sus drapeados, mangas transparentes y una silueta especialmente sofisticada que terminó dando nombre incluso al conocido “rojo Letizia”.