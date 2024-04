Quiénes son los dos actores que competirán por el amor de Zendaya en su próxima película

Josh O'Connor y Mike Faist, los dos actores de 'Rivales', junto a Zendaya

Todo lo que acompaña a Zendaya en los últimos tiempos se convierte en noticia. Después de su campaña de promoción para presentar Dune 2, acompañada de otros ídolos generacionales como Timothée Chalamet, Austin Butler o Florence Pugh, se encuentra a punto de estrenar en nuestro país Rivales, la nueva película de Luca Guadagnino, el director italiano que alcanzó el reconocimiento internacional gracias a Call Me by Your Name, en la que precisamente se descubrió el talento de Chalamet.

'Rivales' está protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. (Warner Bros.)

Fiel a su estilo de nueva musa contemporánea, Zendaya ha acaparado todos los ‘flashes’ en las premières de Rivales en Italia, demostrando su capacidad para generar tendencia alrededor de todo aquello que toca. Y es que, en esta ocasión, la película está ambientada en el mundo del tenis de alta competición, así que sus looks han sido acordes a esta temática.

Nadie puede eclipsar en estos momentos a la estrella estadounidense, pero lo cierto es que junto a ella, en Rivales, se encuentran dos de las grandes promesas del nuevo Hollywood: Josh O’Connor y Mike Faist. Jóvenes, carismáticos y dueños de unas trayectorias de lo más notorias dentro de la industria.

Te puede interesar: El cine que inspira a la moda: ‘Barbie’, ‘Dune’ y ‘Challengers’, o cómo hacer una alfombra roja perfecta

Josh O’Connor: de icono gay a príncipe de Inglaterra

Josh O’Connor tiene 33 años y se dio a conocer en la película independiente británica Tierra de Dios (2017), de Francis Lee, en la que interpretaba a un granjero de Yorkshire con problemas de drogas y adicción al sexo que mantendrá una relación muy especial con un inmigrante rumano que llegaba para trabajar en su granja. Se convirtió en una de las película LGTBIQ+ de la temporada y catapultó la carrera de este actor, que ya se encontraba trabajando en una serie de éxito como Los Durrell, en la que permaneció durante 3 temporadas.

Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist en la premiere británica de 'Rivales'. (Reuters/Isabel Infantes)

Un año después de su primera gran incursión en la pantalla, protagonizó junto a la española Laia Costa un drama romántico titulado Only You y poco a poco se fue inscribiendo en las producciones inglesas de prestigio, como Regreso a Hope Gap, dirigida por el guionista de Los Miserables (él también hizo un papel en una miniserie sobre la novela de Victor Hugo) y Emma. una versión del clásico de Jane Austen junto a Anya Taylor-Joy (a punto de estrenar Furiosa) y Callum Turner, el nuevo novio de Dua Lipa.

En la serie The Crown interpretó al príncipe Carlos, papel por el que fue nominado a los Globos de Oro y al Emmy. Sin embargo, en ese pico de popularidad, regresó al cine de autor, como Primavera en Beachwood, excelente película de Eva Hudson y la irlandesa Aisha, junto a Letitia Wright, en la que se abordaba el tema de la inmigración.

Te puede interesar: ¿Se ha cancelado la tercera temporada de ‘Euphoria’?

Esta misma semana estrenará La Quimera, la nueva película de Alice Rohrwacher, también directora italiana que acaba de confirmar su presencia en lo próximo de Luca Guadagnino, Separate Rooms, junto a Léa Seydoux, basada en una novela de Pier Vittorio Tondelli.

Mike Faist: Broadway en las venas

Mike Faust en Montecarlo REUTERS/Denis Balibouse

En cuanto a Mike Faist, su papel más conocido hasta el momento había sido en el musical de Steven Spielberg West Side Story, donde encarnaba al líder de la banda Sharks y enfrentado al protagonista. Y no resulta casual su papel estrella en esta película porque, precisamente, el actor se formó en Broadway, fue nominado al Tony por Querido Evan Hansen y más tarde ganó el Grammy al mejor álbum de teatro musical.

Además, en 2023 interpretó una aclamada versión en el West End de la película Brockeback Mountain junto a Lucas Hedges. Él encarnó al ya mítico Jack Twist que en la versión de Ang Lee interpretó Jake Gyllenhaal.