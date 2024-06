Ángel Cristo Jr. desvela el motivo real de la ruptura con su madre, Bárbara Rey: “Esto viene de muy lejos”

Ángel Cristo Jr. en el plató de '¡De Viernes!' (Mediaset)

Ángel Cristo Jr. se ha sentado la noche de este viernes, 7 de junio, junto a Beatriz Archidona y Santi Acosta en el espacio ¡De Viernes! para hablar del complicado vínculo familiar que mantiene con su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo. No es la primera vez que el exsuperviviente acude al formato de Telecinco para ahondar en esta cuestión, pues ya lo hizo seis meses atrás, cuando concedió una demoledora entrevista en la que arremetía contra su progenitora.

El distanciamiento entre ellos es cada vez más grande y, en los últimos tiempos, la familia ha sido la protagonista de los diferentes ataques públicos que cada uno de ellos se ha hecho a través de sus diferentes intervenciones en los medios de comunicación. La reconciliación entre ellos parece imposible, tal y como ha afirmado el invitado durante su visita a plató.

“La relación está rota para siempre. Yo la podría perdonar, pero la quiero lejos de mí. Yo tengo mi vida y que ella haga la suya. La relación está rota para siempre”, ha afirmado en el formato de Mediaset, poco antes de traer al presente el momento concreto que marcó un antes y un después en su relación con la vedette.

“Esto viene de muy lejos”, ha desvelado, agregando que la causa principal del dinamitado vínculo madre e hijo se debe a su hija, fruto de su relación anterior. La pareja de Ana Herminia ha traído al presente el momento en el que se estaba separando de su anterior mujer. En aquel entonces, su madre le había aconsejado que lo mejor era firmar el acuerdo de divorcio, una situación que agravó los problemas entre ellos.

“Ella no se molestó en buscar un abogado adecuado para que revisara lo que yo estaba firmando. En ese momento, yo estaba en una depresión y confié ciegamente en ella”, ha explicado, dejando entrever que este acto de confianza derivó en una manipulación de la que aún está resentido.

La situación tuvo su punto álgido cuando Ángel Cristo Jr. necesitó el apoyo de Bárbara Rey durante su turbia separación, que incluía una orden de alejamiento. “Necesitaba saber de mi hija. Llamaba a mi madre todos los días para que contactase con mi exmujer y me permitiera ver a mi niña. Después descubrí que ella y mi hermana se veían con mi hija a mis espaldas, algo que me dolió profundamente”, ha desvelado el invitado, haciendo referencia a que este sería el punto de inflexión que marcó el inicio de su mala relación con la vedette.

Su breve estancia en Estados Unidos

Otras de las cuestiones de que ha tratado Ángel Cristo Jr. en su paso por ¡De Viernes! ha sido de su educación. Según él, su madre nunca se preocupó por sus estudios, algo que contradice las declaraciones públicas que ha hecho Bárbara Rey. “Con 23 años decido irme a Estados Unidos. Me fui de casa huyendo de la prensa por todo lo que había tanto con mi padre como con mi madre”, ha comenzado a explicar, agregando que fue aceptado en una Universidad.

El hijo de la vedette ha afirmado que él estuvo aprovechando esta oportunidad al máximo, sacando buenas notas y centrándose por completo en su formación. Sin embargo, su madre nunca tuvo interés en su vida académica. “La relación con mi madre empezó a deteriorarse aún más cuando me mudé a Boston. Nuestras llamadas eran cada tres meses y solo vino a visitarme una vez a Boston y fue para hacerse un reportaje. No entró en la universidad ni conoció a ningún profesor”, ha manifestado el invitado.

Acto seguido, ha confesado que no pudo terminar su formación y tuvo que volver a España debido a que las adicciones de su madre afectaron fuertemente el poder adquisitivo de la familia. “Por culpa de su adicción al juego no pude acabar mis estudios”, ha expresado. De esta manera, Ángel Cristo Jr. ha vuelto a traer al presente otro episodio junto a su madre para asegurar que “es una relación que se ha ido deteriorando desde hace muchos años y eso la gente no lo sabe”.