Un empleado que trabaja más de 60 horas semanales le dice a su jefe que está en el hospital por fiebre y le responde que no vuelva más

El mercado laboral continúa creciendo. Entre enero y mayo deb 2024, se han creado una media de 717.033 puestos de trabajo (relaciones laborales inscritas en la Seguridad Social) hasta alcanzar los 21,3 millones en la afiliación, una cifra histórica y la mayor parte de puestos pertenecen al sector de la hostelería, que acumula el 42,5% del crecimiento en los primeros meses del años con un total de 288.072 puestos de trabajo.

Antes de la pandemia ya era frecuente que las contrataciones en bares y restaurantes aumentaran progresivamente en la primera mitad del año, desde enero, de cara a la Semana Santa y al inicio de la temporada alta de verano, pero el fenómeno se ha intensificado. Sin embargo, la alta demanda no se traduce en una mejora de las condiciones del sector. son miles las voces que cada día denuncian los abusos de los empresarios, y @soycamarero les da un altavoz a través de las redes sociales.

@soycamarero denuncia estos abusos a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde cuenta con más de 150.000 seguidores. El último de los casos es un despido a un trabajador por ponerse enfermo. “Estoy trabajando en un local, sin faltar ni un día echando más de 60 horas semanales, y me puse malo ayer con fiebre, estoy en el hospital y me ha dicho que no vaya más, me ha llamado diciéndome que no se puede permitir que nos pongamos malos, que él es autónomo y no se puede poner malo”, cuenta en un mensaje enviado a @soycamarero, que ha expuesto en un comentario de X (antes Twitter) la situación.

Junto al mensaje del trabajador despedido, se ve una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, donde se puede leer que el dueño o jefe del local quiere desentenderse de la situación: “Buenas, como es lógico y creo que comprenderás, no hace falta que vengas más. Gracias y encantado de haberte conocido”.

Acciones legales contra el local

El trabajador le contesta que sigue en el hospital y que emprenderá acciones legales: “Aún estoy en el hospital, mañana te mando los papeles aquí en WhatsApp para tu gestoría y para comunicarte que como he estado dos días malo y en el hospital es ilegal despedir a un trabajador, y aún no me han dado el alta, procederé legalmente a lo que haga falta, un trabajador tiene sus derechos, nunca lo olvides”.

“Me quedo sin trabajo por capricho vuestro”

En otra de sus últimas denuncias, @soycamarero explica que un restaurante de “4 foodies de insta y tiktok” contrataron a dos chicas para que limpiaran el local a fondo. Le pagaron 50 euros en negro por 8 horas de trabajo y fueron despedidas al día siguiente. “Menos mal que se dedican a calificar la comida y no las condiciones de trabajo en bares y restaurantes”, añade en el tuit que acompaña con una imagen de la conversación por WhatsApp entre una de las afectadas y uno de los dueños del restaurante.

“Hola perdona, pero esto me parece fatal la verdad... No podéis confirmarme que contáis conmigo y a un día de empezar decirme que no. He rechazado otras ofertas de trabajo por quedarme con vosotros. ¿Ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Me quedo sin trabajo por capricho vuestro de último momento? Así no se hacen las cosas”, escribe una de las chicas afectadas a los dueños del local, que le contestan sin ningún tipo de reparo: “Hola. Lo siento mucho, pero como en todos los trabajos existe un periodo de prueba”.

Tuit de @soycamarero en X por un despido.

La chica afectada le contesta que realmente no había estado en periodo de prueba porque ni siquiera había empezado el trabajo. “Me habéis dicho esto porque no tengo experiencia, pero de eso ya estabais avisados cuando me hicisteis la entrevista... Si queríais gente con experiencia sí o sí no haberme confirmado el puesto sabiendo que yo no la tengo”, sentencia para acabar.

