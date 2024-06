Ibai Llanos desvela cuál es el restaurante más único al que ha ido: “Es la experiencia más impactante que he tenido”

El 'streamer' Ibai Llanos en el restaurante barcelonés Disfrutar (Youtube)

“Es la experiencia más impactante que he tenido”, aseguraba Ibai Llanos tras más de cuatro horas de menú degustación. Así describía este streamer y youtuber la visita al que ya es, oficialmente, el mejor restaurante de todo el mundo: Disfrutar. El restaurante de la calle Villarroel, liderado por los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, acaba de ser coronado como el mejor de todo el mundo en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2024 y cuenta, además, con otros muchos reconocimientos; el principal, las ansiadas tres estrellas Michelin.

A través de un videoblog que Ibai ha colgado en su cuenta de Youtube, ha mostrado cada segundo de cómo vivió la experiencia gastronómica en este establecimiento de Barcelona, en total alrededor de tres decenas de platos dulces y salados que representan la cocina de estos tres chefs catalanes.

Durante las más de cuatro horas y media en las que el streamer y su grupo estuvieron en la sala, pudieron degustar creaciones muy variadas. La experiencia estuvo guiada por los camareros del restaurante y por uno de sus chefs, Eduard Xatruch, que fue explicando alguno de los platos que Ibai y sus acompañantes probaron en esta velada.

Tras una visita al local y una copa de cava, el único alcohol que le gusta al streamer según sus palabras, el espectáculo gastronómico empezó con cinco aperitivos, entre los que se encontraban algunos de los bocados más icónicos de la casa como son sus germinados, una “concentración de sabor” en germinados, pequeños brotes con sabores diferentes que ir probando de uno en uno.

Germinados con sabores (Instagram / @disfrutarbcn)

Ya con el estómago preparado, el festín continuó con siete entrantes distintos; tres de ellos con el boletus como ingrediente principal y otros tan icónicos como su sándwich de gazpacho, para el que se crea un merengue de agua de tomate deshidratada como sustituto del pan.

A continuación, los invitados continuaron con los principales; tres platos escogidos por los chefs del restaurante, con bocados como su particular calçotada, una versión de alta cocina de uno de los platos más tradicionales de la cultura catalana elaborada a través de liofilización, y tres elaboraciones a base de marisco. Para terminar con lo salado, una ración de pichón macerado con ‘shio koji’ con su spaghetti de caldo de pichón.

La calçotada de Disfrutar, un restaurante con tres estrellas Michelin

De entre todas las propuestas, Llanos confesaba que las que más le gustaron fueron el segundo entrante de boletus, que consistía en una yema de huevo frita con gelatina caliente de boletus y trompetas de la muerte; y la gamba a la catalana, acompañada de zumo de pollo con gambas. Llegados a este punto, Ibai y sus acompañantes ya se confesaban llenos, tras una degustación de un total de 19 bocados. “No puedo comer más, estoy completamente roto”, confesaba el streamer.

Pero el show debe continuar. Ahora, comenzaban los pases dulces, con cuatro opciones de prepostre que incluían bocados como la tartaleta de parmesano con vinagre de Módena. Todo esto introduce la que es la propuesta dulce más sorprendente de los chefs, la ‘Mesa Viva’, la propuesta que más impactó Llanos. Se trata del espectáculo final en el que una mesa sobre la que los comensales se sientan se desmonta como un puzzle para desvelar unas cajas. “Muy original lo de la mesa, me apetecía aplaudir pero nadie lo ha hecho”, bromeaba Ibai antes de empezar a probar las opciones; perlas de chocolate sobre musgo, merengue de coco, piña y tofe de yuzu, esférico de cóctel con agua menta y albahaca, roca de sésamo, polvorón de frambuesa; gominola de aceite de oliva...

En total, cuatro horas y media de cena que el youtuber describió como “una experiencia muy recomendada, evidentemente muy cara, pero la experiencia más impactante que yo he tenido”. Así describía el streamer su experiencia en el que ya es, oficialmente, el mejor restaurante del mundo.