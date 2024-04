Una estadounidense explica una ventaja de vivir en España que los españoles no valoramos tanto: “Mi vida ha mejorado mucho desde que vivo aquí”

La estadounidense @raquelannee en TikTok.

El transporte público tiene tantos detractores como amantes. Las críticas por sus retrasos, cierres inesperados y obras continuas y tediosas se combinan con halagos por la conectividad, la rapidez de los trayectos y la calidad de las infraestructuras. De todos los ofrecidos (cercanías, autobuses, tranvía...), parece que el metro es el favorito en las grandes ciudades que cuentan con estas líneas subterráneas. Tal es su aprecio en localidades como Madrid que la compañía de transporte cuenta con su propio merchandising.

Pero este tipo de servicios públicos parece triunfar especialmente entre los extranjeros, sobre todo si proceden de países que no los ofertan o, al menos, no con la misma calidad ni al mismo precio. Es por ello que Rachel Anne (@raquelannee) clama felizmente en su cuenta de TikTok: “¡Viva el transporte público! Me encanta”.

Esta joven reside en la capital española, pero procede de una ciudad pequeña de Texas. Relata en un vídeo en la mencionada red social cómo el transporte público afecta a su vida social. “(En Texas) Para salir a tomar algo tienes que organizarlo tan bien, tener a alguien que te va a buscar o coger un Uber que es carísimo, y todas estas cosas suman”, comenta a sus seguidores.

Cómo salir en las “ciudades pequeñas” de Texas

Según la experiencia de Rachel, en su tierra natal solo las ciudades grandes tienen transporte público “pedro es muy inseguro, nadie va en transporte público”. Por eso ella, que vive en un “pueblo” de Texas de alrededor de 100.000 habitantes, simplemente salir a tomar algo puede ser una ardua tarea. “En mi pueblo, los bares son ilegales”, asegura. “Tampoco se puede comprar alcohol en el super ni se puede comprar alcohol los domingos”, explica Rachel. “Cosas del sur, cosas muy raras”, sentencia la norteamericana.

Entonces, ¿cómo salen los jóvenes de fiesta? “Tendría que coger un Uber desde mi casa a la ciudad, que son como 25 minutos y serían pues 100 dólares o algo así”. Organizar una quedada de ese nivel con amigos es tan complejo que a veces la chica prefería no salir. “Me quedo en casa viendo Netflix”.

“Creo que esto es una razón muy, muy grande de por qué somos tan solitarios en Estados Unidos”, asegura. Y es que su vida en Madrid no se parece en nada a la rutina que llevaba en el país norteamericano. “Ahora me voy a tomar algo con unas amigas y no me preocupo, y he pagado menos de 1,50 euros”, presume.

Rachel seguirá su tarde por Madrid con amigos gracias al transporte público. “Mi vida social ha mejorado mucho desde que vivo en España y veo lo mismo en todas las ciudades europeas... Gente joven por la calle disfrutando cada día de la semana. Me encanta”, escribe en la descripción de su vídeo.