El turista estadounidense coge fuerza en España: supera los 300.000 visitantes en 2024 y va camino del récord histórico

Turistas disfrutan de la playa en Benidorm. (Eva Manez/Reuters)

Taylor está enamorada de España. A sus 26 años, esta mujer proveniente de Ohio (Estados Unidos) que trabaja en Amazon ha venido ya cinco veces a nuestro país. Conoció Madrid gracias a un intercambio de estudiantes en 2018, y quedó prendada de su cultura, su gastronomía y, sobre todo, su gente. “Es tan diferente y acogedor, me siento más en casa cuando estoy aquí”, explica la turista a Infobae España desde la capital.

Taylor es una de las miles de estadounidenses que se decantan por España como destino. Y cada vez van a más. Entre enero y febrero de 2024, se han recibido 337.062 turistas estadounidenses. La cifra supone un 19% más respecto al mismo periodo de 2019, y todo apunta a que los números seguirán creciendo a lo largo del año. Así, el país norteamericano se encuentra ya entre las diez primeras naciones de origen de las personas que visitan España.

De seguir a este ritmo, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) vaticinan un nuevo récord de llegadas, con niveles superiores a los prepandémicos. Por el momento, se han superado las cifras de 2023 en el mismo periodo, año que ostenta la marca histórica actual con 3,8 millones de turistas estadounidenses. En los primeros meses de 2023, España recibió 272.313 norteamericanos, un 23,7% menos que los acogidos este 2024.

La Comunidad de Madrid es el destino predilecto de Taylor, pues ahí cuenta ya con amigos cercanos, y también fue la región de preferencia del 25% de los estadounidenses en 2023, según datos de Turespaña. Sin embargo, no es la preferida por sus compatriotas: por encima se encuentra Cataluña, que acogió al 41% de ellos. Por detrás se ubican Andalucía (10%), las islas Baleares (10%) y Galicia (4%).

Camino al récord de turistas estadounidenses en España

Las últimas encuestas de The State of the American Traveler muestran que los estadounidenses tienen una gran predisposición a viajar este 2024 y un 33% de ellos se dirigirá a destinos internacionales. En ese sentido, Europa es el lugar transoceánico preferido por estos turistas, con 17,5 millones de viajeros entre enero y octubre de 2023. Entre ellos, 3,4 millones aterrizaron en España. Estas personas gastaron alrededor de 6,8 millones de euros entre los diez primeros meses del año, según los últimos datos oficiales disponibles, lo que posiciona a Estados Unidos como el primer mercado no europeo y el cuarto más relevante a escala mundial para España.

Los números pueden seguir aumentando a lo largo de 2024, año en el que se alcanzarán las 24 rutas aéreas directas con EEUU, que conectarán 11 ciudades norteamericanas con cinco españolas (Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Barcelona y Málaga).

El turista estadounidense en España

Turistas en el centro de Sevilla. (María José López/Europa Press)

Según una encuesta de Turespaña, los norteamericanos buscan visitar ciudades (68%), ir de compras (58%), realizar visitas culturales (62%) y descubrir la gastronomía local (34%). Se alojan principalmente en hoteles (77%) y viajan sin paquete turístico (81%). Sus estancias suelen ser más largas que las de otros turistas (7,2 noches de media) y el gasto, de 281 euros por persona y día (unos 2.027 euros en total), supuso un aumento del 37% con respecto a 2022. En cuanto al perfil, predominan personas de clase media (52%), con estudios superiores (93%) y edades entre los 25 y 44 años (54,5%).

Para viajeros como Taylor, cuyos gastos totales ascienden a los 15.000 euros, la conectividad entre ciudades es uno de los grandes atractivos para volver a España. “Hay trenes y autobuses que no cuestan mucho dinero y te permiten recorrer España en un día. Todo está tan cerca que puedes ver cosas diferentes en unas pocas horas. Es algo que no puedo hacer en casa”, explica. Por eso, la joven ya se ha recorrido Toledo, Sevilla, Segovia, Barcelona, Bilbao y Santander.

Y, sobre todo, esta estadounidense destaca la seguridad que siente en nuestras ciudades como el gran incentivo para volver y, según ella, para que muchos de sus compatriotas viajen aquí. “Tenemos muchos problemas en EEUU, siempre hay crimen y mucha controversia política. Siento que más gente se está trasladando aquí por la cultura y porque es más agradable. Aquí me siento en calma”.