El abogado de la familia Arrieta: “Tailandia se ha tomado el caso Daniel Sancho como una falta de respeto a su país”

El abogado Juan Gonzalo Ospina, durante la entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)

Recién aterrizado en Tailandia, el abogado Juan Gonzalo Ospina (Bogotá, 1986) afronta uno de los juicios de su vida. Al menos, el más mediático. Desde su despacho en Madrid, donde recibe a Infobae España horas antes de su viaje, ha liderado el equipo jurídico que a partir de este martes representará a la familia de Edwin Arrieta en la Corte de Koh Samui. Allí, Daniel Sancho se enfrenta a una acusación por asesinato premeditado que podría llevarle a una pena de muerte.

Pregunta: Han pasado ocho meses del crimen y este martes arranca el juicio a Daniel Sancho. ¿Cómo lo afrontan la familia y su equipo jurídico?

Respuesta: La familia afronta este juicio con mucha esperanza, con la expectativa de que haya justicia y con ello poder cerrar una etapa muy dolorosa y muy triste de su vida. Poner así punto y final a una herida que está abierta. Con este juicio esperan darle el oportuno luto al fallecimiento de Edwin, hijo y hermano, además de amigo de bastantes vecinos de Lorica (Colombia). En lo que respecta al equipo jurídico, estamos con una gran expectativa en este procedimiento que es apasionante desde la perspectiva procesal, ya que hemos tenido que coordinar abogados de Colombia y de Tailandia. En mi caso, con un despacho en Madrid, es una gran oportunidad de poder ayudar en el derecho de defensa a una familia que se ha visto absolutamente desbordada. Una familia humilde, trabajadora, de un pueblo que ha pasado desapercibido a lo largo de la historia como lo es Lorica.

P: Infobae España pudo adelantar que finalmente los padres de Edwin no declararán como testigos en el juicio por una reciente resolución del tribunal tailandés. ¿Cómo han recibido la noticia?

R: La familia tiene esperanza y una gran confianza en nosotros, en las leyes de Tailandia y en la justicia terrenal y divina. Entonces ellos consideran y creen, como nosotros, que estamos ante un asesinato premeditado. El hecho de que fueran o no fueran a declarar no iba a suponer una prueba de cargo en contra de Sancho. Por lo tanto, tanto ellos como nosotros hemos aceptado la decisión de la Corte de Koh Samui.

Juan Gonzalo Ospina, durante la entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)

P: La Fiscalía y la policía tailandesa entienden que hubo premeditación en el asesinato de Edwin Arrieta.

R: Estamos ante un asesinato, un asesinato premeditado. El hecho de alquilar dos habitaciones en el mismo hotel las noches que iban a estar juntos, la compra de los cuchillos, de las bolsas de basura y de la cinta que se utilizó para cerrar las bolsas. También el hecho de denunciar la desaparición como intento de coartada. Todos esos elementos sobre la mesa alumbran que Daniel Sancho tenía la intención de matar a Edwin antes de ir a Tailandia.

P: La defensa ha anunciado que va a intentar impugnar gran parte de la investigación de la policía tailandesa y las pruebas contra Sancho. ¿Cómo valora esa postura? Hemos sido testigos de acusaciones entre las partes.

R: Entendemos que, en consonancia con las leyes de Tailandia y con el contexto jurídico del país, la primera estrategia de Sancho era acercarse a las autoridades y confesar el asesinato, seguramente para buscar una conformidad posterior con la Fiscalía. Posteriormente, cambia de estrategia, da un giro de 180 grados muy respetable e inicia la discusión de absolutamente todo. Es algo que esperamos en el juicio. Parece que, para la defensa, el informe de la autopsia es la prueba clave para la absolución. Ese informe no dice otra cosa más que no puede probar la causa concreta de la muerte. Pero si a una persona la han matado con unos cuchillos, creo que tiene difícil defensa. Y eso en España es una muerte con alevosía. No te puedes defender de un cuchillo de esas dimensiones, además de recordar el tamaño de Daniel Sancho y el tamaño de Edwin. En definitiva, no compartimos la estrategia de la defensa, la respetamos y habrá que esperar a ver cómo la valora el tribunal.

“La policía tailandesa hizo la investigación en un mes. Ya me gustaría que pasara en España”

P: Si hay vacíos en la investigación, esos son el informe de la autopsia y la posibilidad de que Sancho actuase en defensa propia. ¿Cómo vais a contrarrestarlos?

R: Nosotros entendemos que una legítima defensa entre un cuerpo de 80 kilos de músculo (Sancho) y 60 o 70 kilos de masa corporal (Arrieta) es inverosímil. Además, en el inicio de la investigación, ante la policía y un abogado reconoció que lo mató, que lo descuartizó, que escondió el cadáver. Ahora resulta que fue en defensa propia y un homicidio imprudente. Creo que esas contradicciones en nuestro país serían tenidas en cuenta por el tribunal como un elemento de cargo.

Daniel Sancho, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, ha testificado este lunes.

P: ¿Cómo calificaría la investigación de la policía tailandesa? ¿Qué le ha parecido?

R: Han hecho una investigación de un asesinato en un mes. Ya me gustaría a mí que pasara en España. Sinceramente, esto es una llamada de atención. Aquí tenemos juicios en la Audiencia Nacional que llegan 11 y 12 años después. Y en Tailandia hemos llegado a un juicio de estas características, con más de 50 testigos, en ocho meses. Yo no tengo por qué poner en duda la investigación policial. Considero que se ha hecho conforme a sus medios técnicos sin ocultar la verdad. He escuchado algunos de los argumentos para impugnar la labor policial, como por ejemplo el hecho de que no se encontraron restos de ADN de terceras personas en una habitación de hotel y que eso es inverosímil. ¿Eso qué tendrá que ver con matar o no matar a una persona? No podemos perder el norte. El debate es si lo mató o no lo mató con premeditación.

“En Tailandia están escandalizados”

P: Viajó hace unas semanas a Tailandia para preparar el juicio. ¿Qué impresiones se llevó?

R: La impresión que me llevé fue de un país que estaba dolido con este caso. Se preguntan cómo ha podido ocurrir esto en su país. Están molestos porque un ciudadano extranjero fue a su país a descuartizar a otra persona. Tailandia se ha tomado el caso como una falta de respeto al país. Y a sus leyes. Hablando con personal de la Fiscalía y la policía tailandesa entendí, en su comunicación no verbal y en sus expresiones corporales, que están escandalizados. Ha ido un señor de Madrid a descuartizar a otra persona. Parece de ciencia ficción. Por eso creo que tienen la esperanza de que haya una sentencia ejemplarizante. Oiga, usted no viene a Tailandia a descuartizar a otra persona, a reírse de nosotros y encima decir ahora que esto es legítima defensa, que se ha hecho mal la investigación y que hacemos mal nuestro trabajo.

P: Ocho meses después, no sé si hay una explicación a cometer el crimen en Tailandia.

R: Personalmente, creo que lo que se buscaba era esconder el crimen para que pasara desapercibido. Daniel Sancho era una persona desconocida para la familia Arrieta y todo fue descubierto por Darling, la hermana de Edwin. El momento en el que fallece su hermano lo siente, no sabe explicarlo, pero lo siente. Darling se pone a ver las historias de Instagram y ve a su hermano en la moto con Daniel Sancho. Cuando intenta hablar con él, es cuando Sancho se ve acorralado y empieza todo hasta que es detenido. Si no hubiera sido por Darling, por esa conexión entre hermanos, no hubiéramos llegado hasta aquí.