Edurne aterrizará en los platós de Antena 3 por todo lo alto y antes de lo previsto

La cantante Edurne es asidua de los programas de talentos. Así lo lleva demostrando durante casi una década de su vida: la artista lleva ocho años formando parte del jurado del concurso televisivo Got Talent, de la cadena Telecinco. Después de haber sido una de las favoritas de entre los jueces desde los inicios de su emisión, la mujer de David de Gea anunció que, tristemente, tendría que decir adiós a Mediaset en las próximas grabaciones del talent show.

“Os vengo a contar algo importante para mí. Después de diez años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia”, escribió la exconcursante de Operación Triunfo en su Instagram, aunque es probable que se trate de una errata: serían ocho años y no diez los que la esposa del futbolista ha pasado en el citado programa, ya que este comenzó a emitirse en 2016, según VerTele!

Lo que sí que está claro es que a la madrileña le costará dejar atrás esta etapa de su vida. “Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona”, aseguró en la citada red social.

Un cambio con sabor agridulce

Gracias al mismo post de Instagram, supimos que la cantante abandonaría Telecinco para centrarse en su nuevo disco en solitario. “Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música”, anunció.

Pero su afán y su carisma ante las cámaras han hecho que Edurne no quiera abandonar del todo los platós de televisión. Poco después se hizo pública la noticia de que la madrileña formaría parte del equipo de Atresmedia. Más concretamente, la de Madrid continuaría dejando huella en televisión y sería asidua de otro programa concurso donde podrá ofrecer sus enseñanzas como artista musical: La Voz Kids.

Sobre esta etapa de su vida, Edurne ha confesado ante las cámaras de Europa Press que su decisión de dar el salto del programa de Mediaset al de Atresmedia se debe a sus ganas de “evolucionar y probar cosas distintas”. “Vuelvo con ganas de darlo todo, de bailar, de hacer música para que la gente lo disfrute, lo baile y lo dé todo. O sea, que de momento, muy feliz y muy contenta”, explica la cantante al citado medio.

Sin embargo, su participación en La Voz no podrá verse en las pantallas hasta después de haberse emitido la nueva edición del programa que Antena 3 tiene pendiente estrenar, una temporada explosiva en la que los coaches, Lola Índigo, Melendi, David Bisbal y Rosario Flores estarán dispuestos a darlo todo por el primer puesto en el ring del plató.

La llegada de Edurne a Antena 3 será antes de lo esperado

Aunque se conoce que su debut como coach del programa concurso no será hasta dentro de varios meses, se sabe que la mujer del futbolista De Gea pisará los platós de Atresmedia antes de lo previsto, y no será para un talent show, sino que aparecerá en El Hormiguero junto a Pablo Motos con la intención de promocionar su nueva canción, Nada.