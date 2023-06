La última bala de ‘Got Talent: All Stars’ con el salto televisivo de la estrella de las redes The Grefg

The Grefg, en 'Got Talent: All Stars'. (Mediaset)

Got Talent España despide este sábado su edición All Stars con la gran final en las que los 12 participantes seleccionados lucharán por el premio de 25.000 euros y el trofeo del programa. Para esta importante ocasión, el formato de Telecinco contará con un juez invitado muy especial: el influencer The Grefg, que dará el salto a la televisión en abierto y supondrá la última bala del programa tras las irregulares audiencias de esta temporada.

A sus 26 años, David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg, es una de las figuras más reconocidas del mundo del streaming. Este joven murciano cuenta con casi 18 millones de suscriptores en YouTube y con 11,3 millones en Twitch, siendo el cuarto canal con más seguidores de la plataforma de Amazon. Además, tiene más de 7,6 millones de seguidores en Instagram y 7,8 millones en Twitter.

La presencia del streamer en la televisión ‘tradicional’ no es baladí, pues ha demostrado con creces su capacidad para atraer a las masas. De hecho, el 11 de enero de 2021 consiguió el récord Guinness al lograr reunir el mayor número de espectadores simultáneos en una emisión de Twitch, llegando a alcanzar un pico de casi dos millones y medio de espectadores viendo la presentación de su skin de Fortnite.

The Grefg, streamer, youtuber y creador de contenido.

Actualmente, el influencer está relacionado con otro exitoso proyecto de la mano de Gerard Piqué y otra estrella de Internet, Ibai Llanos. Y es que preside su propio equipo en la Kings League, el Saiyans FC.

Esta, no obstante, no será la primera vez que The Grefg pise un plató de televisión en abierto, pues en febrero de 2021 fue invitado a El Hormiguero y su entrevista congregó a 3.365.000 espectadores, alcanzando el 18,5% de cuota y liderando con holgura su franja de emisión.

Las irregulares audiencias de ‘All Stars’

Finalistas de 'Got Talent: All Stars' en el plató. (Mediaset)

Sin duda, la presencia de The Grefg será una importante oportunidad para poner el broche de oro a esta edición especial de Got Talent que ha cosechado audiencias irregulares en la noche del sábado en Telecinco. La temporada se estrenó correcta el pasado 15 de abril con un 12,6% de share y 1.429.000 espectadores, pero sus cifras fueron cayendo hasta marcar mínimo el 6 de mayo con 805.000 espectadores y un discreto 6,8% de cuota.

A pesar de ello, el formato producido por Fremantle ha experimentado una ligera mejoría en las últimas dos entregas y ahora aspira a rematar esta remontada con la aparición del popular streamer, que acompañará a Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide en la mesa de jueces.

En la gran final de este sábado, los 12 candidatos a la victoria competirán por hacerse con el ansiado premio de 25.000 euros y el trofeo que acreditará a su portador como ganador de la primera edición europea del talent-show. Los cuatro miembros del jurado darán sus valoraciones sobre cada uno de los números de la noche, pero será exclusivamente el público de plató el que elija al ganador con sus votaciones.

