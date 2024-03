La ministra de Igualdad estalla contra el PP: “¡El negacionismo mata y ustedes son cómplices!”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha estallado contra el PP en el Congreso: "Qué terrible machismo. ¡Vergüenza!"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha estallado contra el PP tras sus acusaciones a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por su relación profesional con Air Europa. “¡Qué terrible falta de respeto por la igualdad!, ¡terrible falta de respeto hacia las mujeres!, ¡qué terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí!”, ha aseverado la dirigente socialista en respuesta al portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, Jaime de los Santos, quien le había preguntado por la creciente desafección de los jóvenes con el movimiento feminista.

Ana Redondo ha señalado el “machismo y el negacionismo del PP” después de que en las últimas 48 horas “terribles” dos mujeres y dos niños han sido asesinados en crímenes machistas. “¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! No se puede, no se puede, no se puede. ¡Vergüenza mezclarlo todo! El negacionismo mata y ustedes son cómplices de ese negacionismo”. La titular de Igualdad, visiblemente enfadada, ha afeado la intervención del diputado popular después de referirse a Begoña Gómez como “la cónyuge”, “la mujer del presidente del Gobierno” o “la señora mujer del presidente”.

Además, Jaime de los Santos había señalado que Gómez es “la única mujer de España que es diferente a todos los demás”, porque “nadie puede dirigir una cátedra en una universidad pública sin ser ni catedrática, ni doctora ni licenciada”; por estar protegida por las fuerzas de seguridad “a las que luego abandonan”; y por veranear esta Semana Santa “en un palacio patrimonio de todos pagado por todos”. “La señora mujer del presidente sigue aceptando prebendas que convierten a empresas que después reciben rescates en casos repugnantes de corrupción”, ha espetado.

Tras el revuelo creado en el hemiciclo, especialmente en la bancada popular, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido “una reflexión” a sus señorías: “Los ciudadanos a los que servimos no se merecen esto, un poco de decoro a la cámara parlamentaria”. Y es que, el PP sigue utilizando la polémica por la relación profesional entre Begoña Gómez y Air Europa (la aerolínea española se encuentra entre las compañías rescatadas por el Gobierno en el marco de las ayudas aprobadas durante la peor parte de la pandemia) como arma arrojadiza contra el presidente del Ejecutivo.

De hecho, en la sesión de control de este miércoles, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha amenazado a Sánchez con iniciar una investigación, al menos “parlamentaria”, sobre este asunto. No obstante, el PSOE da por zanjado el caso tras el archivo de la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por la Oficina de Conflicto de Intereses.

