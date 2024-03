“Chocamos con unos indeseables y esperamos que se mueran en la cárcel”: las víctimas de la violación y el ataque en la India piden no juzgar al país

"Esperamos que se mueran en la cárcel"

Vicente y Fernanda, las dos víctimas del brutal ataque de al menos siete personas en una remota región de la India mientras dormían en su tienda de campaña, han querido agradecer todo el apoyo que han estado recibiendo estos días y han querido separar el terrible ataque que han sufrido de toda la población del país. “No penséis que toda India es así”, afirma él.

Fernanda ha sido violada y golpeada por un grupo de siete hombres mientras a Vicente le golpearon fuertemente en la cabeza. “La policía está haciendo todo lo posible por cogerlos”, ha añadido.

En un vídeo que han compartido en las redes sociales, la pareja ha asegurado que ambos se encuentran bien y la policía está haciendo todo lo que puede para encontrar a todos los sospechosos -ya han arrestado a tres de ellos-.

“India es un gran país, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y esto ha sido un incidente que no nos puede dejar el recuerdo de un país malo, no es así”, explica Vicente en el vídeo que han grabado ambos dos días después de lo ocurrido. “Los indianos son buena gente, no hay que generalizar”, enfatiza ella. Ambos se encuentran a la espera de que se resuelva la investigación. “Hemos chocado con unos indeseables y esperamos que se mueran en la cárcel”, prosiguen ambos.

La policía india aseguró este domingo haber identificado a todos los implicados en el ataque y la violación en grupo de un suceso que ha tenido una gran repercusión mediática en el país. Ambos eran conocidos en redes sociales y compartían en Instagram momentos de sus viajes a lomos de sus motos en la que habían recorrido miles de kilómetros. Llevaban meses viajando y recorriendo varios países de Asia. Ese día, habían instalado una tienda de campaña cerca de una estación policial del distrito de Dumka, del estado de Jharkhand, para pasar la noche del viernes pasado cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó, indicaron a EFE varias fuentes oficiales.

”Ya que hemos identificado los nombres de todos (...) Durante el interrogatorio, los acusados confesaron su participación en el asunto (...) los que restan serán arrestados pronto”, aseguró en una rueda de prensa el superintendente de policial local, Pitambar Singh Kherwar.

En parte por tratarse de extranjeros, el caso ha sido considerado un “caso muy serio” por lo que la policía ha constituido dos equipos de investigación especial (SIT, por su siglas en inglés) para el procedimiento.

”Uno de los equipos examinará la recopilación de pruebas. Y el segundo equipo se ha formado para capturar a los acusados restantes; ellos (el equipo SIT) están investigando y allanando constantemente los lugares”, dijo Kherwar.

